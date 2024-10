Morre Liam Payne, ex-One Direction, aos 31 anos

O cantor Liam Payne morreu nesta quarta-feira (16), de acordo com o jornal argentino La Nación. O corpo do ex-integrante da boyband One Direction foi encontrado no hotel Casa Sur, em Buenos Aires, na Argentina.

De acordo com a imprensa argentina, Liam morreu depois de sofrer uma queda do terceiro andar do hotel, em Palermo. Os agentes de segurança foram acionados ao ao local para conter “um homem agressivo” que poderia estar sob “a influência de drogas ou álcool”, conforme informações do La Nación.

O Chefe do Sistema de Atenção Médica de Emergência (SAME) da Argentina, Alberto Crescenti, confirmou à imprensa que a morte do cantor foi instantânea. A polícia também confirmou o óbito. Segundo a entidade, a queda que ocasionou a morte do cantor foi de 13 ou 14 metros.

“Às 17h04, por meio do sistema integrado de segurança pública 911, fomos alertados sobre uma pessoa que estava em um pátio interno do endereço de um hotel Casa Sur. Às 17h11, uma equipe local do SAME confirmou a morte deste homem e posteriormente descobrimos que ele era cantor de um grupo musical. Infelizmente ele teve lesões incompatíveis com a vida, em decorrência da queda óssea que tivemos que confirmar o óbito, não houve possibilidade de reanimação”, disse à imprensa.

Carreira do artista

Liam James Payne nasceu em 29 de agosto de 1993 em Wolverhampton, Reino Unido e ficou conhecido por sua passagem na boyband One Direction, uma das bandas teens mais famosas da década passada.

O cantor ficou internacionalmente conhecido ao passar pelo show de talentos The X Factor , onde integrou ao novo grupo One Direction, formado por Payne, Harry Styles, Niall Horan e Louis Tomlinson. Em 2011 lançaram seu álbum de estúdio Up All Night , o primeiro a estrear em número um na Billboard no Reino Unido.

Após o fim da banda, em 2016, todos os artistas se separaram para viver suas carreiras solo.