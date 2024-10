Novo processo contra “Diddy” Combs: acusado de estuprar mulher que o ligou ao assassinato de Tupac Shakur

O rapper e empresário Sean “Diddy” Combs enfrenta um novo processo por agressão sexual num caso que gerou rebuliço, revelou com exclusividade o portal TMZ. A acusação foi feita por uma mulher chamada Ashley Parham, que afirma que o ataque ocorreu após um comentário que ela fez sugerindo o envolvimento de Diddy na morte do rapper Tupac Shakur, assassinado em 1996. O processo não implica apenas Diddy em um caso de vingança. , mas também num episódio brutal de abuso sexual em grupo.

ANÚNCIO

Sean ‘Diddy’ Combs Spotify (Spotify)

Os fatos por trás do processo

De acordo com o documento legal divulgado pelo portal de entretenimento, o incidente começou em fevereiro de 2018, quando Parham encontrou um amigo de Diddy em um bar. Durante uma videochamada com o rapper, Parham expressou sua crença de que Diddy poderia estar ligado ao assassinato de Tupac. Este comentário provocou uma reação violenta do rapper, que, segundo Parham, o avisou que “pagaria” por suas palavras.

Um mês depois, diz o processo, um amigo de Diddy a convidou para ir a uma casa em Orinda, Califórnia. Chegando lá, Diddy apareceu inesperadamente e supostamente ameaçou Parham com uma faca, alertando-o de que sua vida estava em perigo por causa do comentário feito sobre Tupac. Os documentos indicam que Diddy não estava sozinho na altura e que mais dois homens também participaram na agressão sexual, que teria sido realizada num formato que Parham descreveu como um “ataque de grupo”.

O detalhe mais chocante da denúncia é que Parham afirma que Diddy usou o controle remoto de uma televisão para agredi-la sexualmente, ato que, em suas palavras, foi extremamente violento. Parham também afirmou que o rapper ameaçou fazê-la desaparecer, dizendo que sua vida dependia dele e que ninguém acreditaria nela se ela decidisse denunciar.

Sean Combs (Richard Shotwell/Richard Shotwell/Invision/AP)

Diddy adiciona outra ação legal

Este caso é apenas um dos vários em que Diddy foi acusado de comportamento impróprio e crimes sexuais. Embora Diddy não tenha feito nenhuma declaração oficial sobre este novo processo, sua equipe jurídica poderá enfrentar uma dura batalha judicial. Segundo os advogados de Parham, Ariel Mitchell e Shawn Perez, o ataque não foi adequadamente investigado pelas autoridades locais, levantando questões sobre a falta de ação policial em situações tão graves.

Parham também afirmou que após o ataque, Diddy tentou suborná-la para que dissesse que tudo era consensual. No entanto, quando ela recusou, ele ameaçou prejudicar sua família. Além disso, um membro da equipe de Diddy mostrou a Parham imagens em tempo real do lado de fora da casa de sua irmã, aumentando seus temores de que as ameaças fossem sérias.

Sean Diddy Combs Spotify (Spotify)

Mais de 120 reclamações, e só aumenta...

Apesar das inúmeras acusações de abuso sexual que Diddy enfrentou no passado, este novo caso pode marcar um ponto de viragem. O processo de Parham surge num momento em que outras 120 acusações estão sendo preparadas por um conhecido advogado do Texas, Tony Buzbee, que afirmou que planeja processar o rapper em nome de várias vítimas.

As acusações contra Diddy sublinham um padrão preocupante de abuso de poder na indústria do entretenimento. Com o número crescente de ações judiciais e a pressão da mídia, este caso pode ter consequências significativas tanto para Diddy quanto para futuras vítimas de abuso que buscam justiça.