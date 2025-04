Mãe denuncia filha de 13 anos com namorado de 20 e sofre tentativa de envenenamento

Uma adolescente de 13 anos é a principal suspeita de tentar matar a mãe com veneno no café, em Vitória do Xingu, no Pará.

ANÚNCIO

De acordo com o portal Confirma Notícia, a adolescente tentou envenenar a mãe depois que ela denunciou à polícia que a filha estava se envolvendo com um homem mais velho, de 20 anos.

A jovem ofereceu a mãe um café com veneno, cujo frascos foram encontrados no lixo. A mulher percebeu o gosto estranho da bebida e a cuspiu, mesmo assim precisou ser levada ao hospital com vômito, falta de ar e tontura, para passar por uma lavagem estomacal.

A adolescente tentou fugir, mas foi encontrada pela polícia e o caso segue em investigação da Polícia Civil. O namorado continua foragido.

Em depoimento, a acusada tentou incriminar uma vizinha, mas as versões não coincidiram com a da vítima. Ela agora será responsabilizada conforme prevê o Estatuto da Criança e do adolescente (ECA)