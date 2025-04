Vídeo flagra momento em que homem invade igreja católica, destrói imagens de santos e foge

A Polícia Civil de São Paulo tenta identificar um homem que invadiu uma igreja católica e quebrou imagens religiosas neste domingo (6).

ANÚNCIO

Como detalhado pelo site G1, o ataque foi registrado por câmeras de segurança instaladas no templo.

No registro, é possível ver o momento em que um homem vestindo uma blusa cinza entra na Paróquia Bom Jesus das Oliveiras, na Zona Leste de SP.

Ele primeiro conversou com um fiel que aguardava pelo início da missa dominical.

Em seguida, ele foi até a imagem do Bom Jesus, padroeiro da igreja, e a derrubou no chão.

Depois, dirigiu-se à imagem de Santa Edwiges para seguir com o vandalismo. Após a ação, o homem fugiu.

Nas redes sociais, a paróquia compartilhou detalhes e fotos das imagens quebradas: “Nesta manhã, a nossa paróquia foi vítima de um vandalismo praticado por um homem não identificado, que destruiu as imagens de Santa Edwiges e do Senhor Bom Jesus das Oliveiras. Não houve feridos”, revelou.

ANÚNCIO

“Nossa paróquia se entristece profundamente pelo ato violento praticado no interior do templo. Expressamos nossa fé e esperança por mais paz, contando com o apoio de nossa comunidade paroquial”, completou. Confira:

Com informações do site G1