Professor que trocava mensagens de cunho sexual com aluna de 12 anos é acusado de abuso

Um professor foi denunciado por assédio e abuso sexual contra duas alunas, adolescentes de 12 a 14 anos, no município de Cuité, na Paraíba.

ANÚNCIO

De acordo com o Portal do Litoral PB, a Polícia Civil abriu um inquérito e as supostas vítimas e testemunhas devem ser ouvidas para identificar quando e como o crime teria acontecido.

O caso acabou ganhando repercussão nas redes sociais, após diversos perfis compartilharem imagens das mensagens trocadas entre o professor e as alunas.

Nas conversas, o suspeito convida a adolescente para “dar uns beijinhos” e sugere como ela deve salvar o contato dele, usando descrições sexuais.

A defesa do professor de educação física informou que ele se apresentou à polícia, mas detalhes foram mantidos em sigilo.

A mãe de uma das alunas de handebol foi a responsável por denunciar o crime e relatou que a filha tinha 12 quando teria sido vítima do professor. Atualmente a menor tem 13 anos.

A mulher, que denunciou o caso à polícia, contou que a filha soube das aulas do esporte por meio de colegas, da mesma faixa etária que ela, e pediu permissão para participar. No entanto, em fevereiro de 2025, a mãe soube a situação ao ver as mensagens de cunho sexual que eram trocadas entre aluna e professor.

ANÚNCIO

As mensagens foram descobertas por um tio (policial) da menina, após ela deixar uma conta de rede social aberta no celular da avó, pois ela não possui aparelho e usava as redes sociais desta forma.

Em conversas com a menor, foi relatado que no ano passado o suspeito tentou estuprar a adolescente, que colocou a mão dela na região íntima dele e que a beijou. Mas ela gritou, ele ficou assustado e a levou para casa. A partir disso, ela deixou de frequentar as aulas oferecidas por ele.

O professor se declara inocente e as investigações continuam.