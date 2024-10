Grávida aos 43 anos, Sabrina Sato é o assunto da vez na web: ‘Era óbvio’

A segunda gestação de Sabrina Sato é o assunto da vez na internet. Grávida aos 43 anos, a noiva do ator Nicolas Prattes é mãe de Zoe, de 5 anos, fruto do seu relacionamento com Duda Nagle, de quem se separou no início de 2023. Agora, muitos internautas resolveram brincar com a revelação ao relembrar que o casal chegou a dizer que faziam sexo “50 vezes na semana”.

“Uma nova gestação é uma benção e será sempre bem vinda. Sabrina e Nicolas descobriram recentemente uma gestação ainda em estágio inicial. Por orientação médica, foi pedido que aguardassem a evolução com cuidado e amor. E assim estamos fazendo, com fé e na expectativa que evolua bem”, informou um comunicado sobre a gravidez emitido pela assessoria do casal.

Nas redes sociais, principalmente no X, outras pessoas brincaram falando que se Sabrina está grávida aos 43 anos é possível “esperar mais uns 10″ pelo primeiro bebê. Uma outra disse que a gestação era óbvia: “50x por semana queria o que?”.

Sabrina e Nicolas transam 50 vezes na semana

A maioria das brincadeiras envolvendo o casal é relacionada a quantidade de sexo feita na semana. Acontece que durante o programa ‘Sobre Nós Dois’, do GNT, apresentado por Sabrina, o ator deixou todo mundo chocado com a frequência ao responder a seguinte pergunta: “em início de namoro, quantas vezes por semana você faz sexo?”.

“Considerando que a gente se vê sete dias na semana...se vendo de segunda a segunda, início de namoro, umas 50 vezes”, declarou Nicolas.