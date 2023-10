Apresentadora Sabrina Sato lamenta não ter realizado sonhos com Duda Nagle

Sabrina Sato e Duda Nagle, após sete anos juntos, anunciaram sua separação no início do ano. No entanto, antes do término do relacionamento, a apresentadora tinha planos e sonhos que não tiveram tempo de se concretizar.

Em uma entrevista concedida à revista Caras, Sabrina Sato expressou seu desejo de expandir a família ao lado do ator, proporcionando um irmão para a filha Zoe. Além disso, ansiava por uma grandiosa celebração de casamento, mas ambos os sonhos ficaram pendentes.

"Sou movida a sonhos e sonho em me casar com Duda e ter mais filhos, mas quero curtir esta fase da Zoe, afinal, as mudanças são diárias. Além disso, estou focada no trabalho, um desafio que promete ser como um filho", afirmou Sabrina na época.

Atualmente, tanto Sabrina Sato quanto Duda Nagle estão seguindo em frente como solteiros, após o término de seu relacionamento. O ex-casal mantém uma relação amigável e compartilha a responsabilidade e o carinho pela filha Zoe.

A separação de Sabrina Sato e Duda Nagle marca o fim de uma história de amor que durou sete anos, deixando para trás sonhos não realizados, mas também abrindo novos caminhos e oportunidades para ambos em suas vidas individuais. O futuro reserva novas possibilidades e desafios, e ambos parecem comprometidos em garantir o bem-estar e a felicidade de sua filha enquanto seguem em frente, conclui Observatório dos Famosos.