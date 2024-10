Sabrina Sato e Nicolas Prattes esperam o primeiro filho, diz colunista

Casal está a espera do seu primeiro filho

Sabrina Sato e Nicolas Prattes estão esperando o primeiro filho do casal. Segundo o colunista Leo Dias, a apresentadora da TV está grávida de três meses, segundo o colunista Leo Dias.

Segundo o apresentador do ‘Fofocalizando’, do SBT, a gestação da famosa foi descoberta há algumas semanas, mas ele esperou a confirmação de Sabrina para entender se era verdade.

No programa Sobre Nós Dois, do GNT comandado por Sabrina e Marcelo Adnet, Nicolas Prattes revelou quantas vezes por semana ele e a apresentadora fazem sexo.

Sabrina Sato (Reprodução/Instagram)

Na época, o ator teve de responder à pergunta que apareceu no telão: “Em início de namoro, quantas vezes por semana você faz sexo?”. O ator tentou fazer a conta: “Considerando que a gente se vê sete dias na semana...Se vendo de segunda a segunda, início de namoro, umas 50 vezes”, disse o famoso.

A gravidez de Sabrina Sato foi confirmada!

Foi de surpresa que a assessoria de imprensa de Sabrina confirmou que ela espera seu segundo filho. Por meio de nota enviada à revista Quem, o casal justificou a confirmação no momento presente por orientações médicas.

“Uma nova gestação é uma benção e será sempre bem vinda. Sabrina e Nicolas descobriram recentemente uma gestação ainda em estágio inicial. Por orientação médica, foi pedido que aguardassem a evolução com cuidado e amor. E assim estamos fazendo, com fé e na expectativa que evolua bem”, afirmou o comunicado do casal, que está junto há 9 meses e ficaram noivos em setembro.

A apresentadora da Globo também é mãe da pequena Zoe, de 5 anos, fruto de seu relacionamento com o ator Duda Nagle.