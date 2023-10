Sabrina Sato revela como fortalece o vínculo com sua filha Zoe após separação

A apresentadora Sabrina Sato recentemente abriu o coração sobre sua relação com a filha, Zoe, de 4 anos, fruto de sua antiga união com o ator Duda Nagle, de quem ela se separou neste ano. Em uma entrevista exclusiva à revista Quem, Sabrina compartilhou como mantém uma relação próxima com sua herdeira e busca garantir uma infância repleta de momentos especiais.

Com uma abordagem franca e carinhosa, Sabrina destacou a importância de manter a tradição das brincadeiras infantis em meio à era digital. Ela revelou: "sempre criamos brincadeiras juntas. Tento trazer momentos lúdicos… O nosso apartamento parece uma brinquedoteca: tem desde foguete de papelão até cozinha de brinquedo no meio da sala".

Apesar de residir na agitada cidade de São Paulo, a pequena Zoe nutre um amor profundo pela natureza. Sabrina Sato compartilhou: "Zoe sempre foi, desde pequena, conectada com a natureza. Ela ama ir pra fazenda, nadar no rio, brincar com os animais". A sinceridade da apresentadora transpareceu quando ela revelou seu empenho em controlar o uso de dispositivos eletrônicos pela filha.

"Sempre tivemos esta preocupação, tentando minimizar os momentos de tela e aumentar nossa interação e momentos de qualidade juntas", afirmou Sabrina. "O uso é controlado. Ela sabe que precisa pedir e tem o tempo que permitimos. Colocamos um alarme no tempo e ela nos entrega quando ele toca. É muito conversado e combinado," acrescentou.

Conforme o Observatório dos Famosos, Sabrina Sato demonstra que, apesar da separação, sua prioridade é manter um relacionamento saudável e amoroso com sua filha, Zoe. O resgate das brincadeiras tradicionais e o equilíbrio entre o mundo digital e as atividades ao ar livre são as chaves para a infância de qualidade que ela deseja proporcionar à sua filha.