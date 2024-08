Sabrina Sato noiva de Nicolas Prattes? Essas fotos aumentam rumores

O casal Sabrina Sato e Nicolas Prattes chamou a atenção dos fãs ao surgir em Paris, cidade sede dos Jogos Olímpicos de 2024. Mas, foi um anel de compromisso que levantou o novo rumor sobre os famosos: eles estão noivos?

A pergunta direta surgiu depois que Sabrina postou diversas fotos usando um lindo anel ao lado do namorado. Na cidade luz, eles foram acompanhar a maratona de corredores amadores das Olimpíadas.

Sabrina Sato faz declaração pública para Nicolas Prattes

No Instagram, a famosa fez uma declaração para o namorado: “Você me emociona o tempo todo com a coragem que tem para correr atrás dos seus sonhos. E eu vibro muito. Obrigada, meu lindo”, escreveu a apresentadora.

Adriana Esteves será empregada de Chay Suede em ‘Mania de Você’

Mécia, personagem de Adriana Esteves na novela ‘Mania de Você’, será empregada do próprio filho, Mavi, interpretado pelo ator Chay Suede. O rapaz é fruto do relacionamento extraconjugal dela com o empresário Molina (Rodrigo Lombardi), que se despede após a primeira fase da trama escrita por João Emanuel Carneiro.

Segundo o site TV História, a personagem da próxima novela das 21h será bem diferente de Carminha (‘Avenida Brasil’) mostrando uma falta de humor gigantesca e um ar mais frio, neurótico e solitário.

A dualidade da de Mércia pode ser vista em cenas onde ela às vezes parece mãe de Mavi e em outros momentos a governanta da mansão onde eles moram. O site diz ainda que ela também pode confundir a cabeça do telespectador em situações onde ela parece uma parceira de negócios do próprio filho.

Ao site Notícias da TV, a atriz Adriana Esteves disse que Mércia representa o tipo de personagem que ela gosta de fazer: “Esses personagens mais ambíguos, profundos, eu tenho mais facilidade…são o meu grande tesão”.