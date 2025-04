Demi Moore e Jenna Ortega usaram o mesmo vestido: 40 anos as separam, mas provam que bom gosto não tem idade

A moda provou repetidamente que o bom gosto transcende gerações, e isso fica claro por dois grandes ícones do cinema: Demi Moore, 62, e Jenna Ortega, 22. A recente aparição de Ortega no The Late Show com Stephen Colbert, vestida com uma mini versão do famoso vestido Oscar de la Renta que Moore usou meses antes, é mais uma prova de que elegância e estilo não têm prazo de validade.

Ambas as mulheres, apesar dos 40 anos que as separam, partilhavam o mesmo gosto impecável e a mesma capacidade de brilhar.

Moore, na apresentação de seu filme The Substance em 2024, usou um vestido Oscar de la Renta que parecia feito de cacos de vidro, criando um efeito de vitral quebrado que chamou a atenção pela modernidade e sofisticação. Esta peça de alta costura, que revelou a pele entre as peças de plexiglass, mostrou uma silhueta alongada e elegante, complementada por uma maquiagem minimalista e sofisticada.

Por outro lado, Ortega, que tem cativado o público com seu talento e estilo único, optou recentemente por uma versão mais curta do vestido, com detalhes semelhantes, mas com um toque jovem e moderno.

Seu design, que também utilizou cacos de vidro em padrão semelhante, se diferenciou por ser mais curto e ter um toque mais ousado na maquiagem. Sua escolha de lábios cor de vinho e sapatos combinando contrastou com a suavidade do visual de Moore, destacando sua estética gótica-chique característica.

Este contraste não só realça o estilo de cada atriz, mas também reflete como, através da moda, diferentes fases da vida de uma mulher podem ser comunicadas, sem nunca perder a elegância.

Beleza e bom gosto são atemporais

O que é fascinante nesta comparação é como ambas as atrizes, através da moda, desafiam as expectativas da sociedade em relação às mulheres e à idade. Numa indústria que muitas vezes reforça o mito de que as mulheres perdem valor à medida que envelhecem, tanto Moore como Ortega estão a quebrar esses estereótipos.

Moore, com a sua presença poderosa e a escolha de um vestido que simboliza a quebra de normas, sublinha a mensagem que transmite em ‘A Substância’, onde questiona como, com a idade, as mulheres parecem ser menos relevantes na indústria, como se tivessem um “prazo de validade”. Ao usar aquele vestido de vitral quebrado, ela não apenas quebrou os padrões tradicionais de beleza, mas também desmantelou a ideia de que beleza e atratividade têm prazo.

Ortega, por sua vez, na versão mais jovem do vestido, demonstra que o bom gosto e o estilo não estão reservados apenas às mulheres mais velhas, mas são qualidades atemporais que podem transcender gerações.

Independentemente da idade, ambos mostram que podem desafiar as convenções e permanecer ícones de estilo ao longo do tempo.

No final das contas, a escolha desses vestidos não é apenas um reflexo da beleza individual de cada atriz, mas uma poderosa afirmação de que a moda, assim como o bom gosto, é universal.