Mãe denuncia professora após gravar profissional maltratando filho autista em escola

A Polícia Civil abriu uma investigação para apurar a denúncia contra uma professora acusada de agredir física e verbalmente um menino autista de 6 anos em uma escola particular localizada em Resende (RJ).

Como detalhado pelo site Metrópoles, os pais da vítima começaram a suspeitar da violência após perceberem mudanças no comportamento do filho.

De acordo com o boletim de ocorrência, para confirmar as suspeitas, a família colocou um celular na mochila da criança e gravou áudios que captaram supostos xingamentos e ameaças por parte da docente.

Nas gravações, a professora teria dito que “iria dar um tapão e não estava nem aí”. No dia seguinte, a criança apresentou dois hematomas no braço esquerdo.

Em um dos trechos das gravações, a orientadora pedagógica da instituição também teria ironizado a agitação do aluno.

A mãe relatou que o filho tem demonstrado sinais de ansiedade e nervosismo desde o ocorrido.

Em nota, a instituição afirmou que está colaborando com as investigações e que a família da vítima está recebendo apoio.

Tanto a docente quanto a orientadora pedagógica foram afastadas de suas funções no colégio.

Ainda de acordo com as informações, o caso foi registrado na 89ª Delegacia de Polícia, que irá analisar as denúncias.

Com informações do site Metrópoles