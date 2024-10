Em 2023, Liam Payne cancelou show no The Town após ‘grave infecção renal’; relembre

Na noite desta quarta-feira, dia 16 de outubro, o mundo foi pego de surpresa com a notícia do falecimento do cantor e compositor britânico, Liam Payne, aos 31 anos.

O artista, que ganhou notoriedade por integrar a boyband pop ‘One Direction’, composta pelos músicos Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson e Zayn Malik, foi encontrado morto no hotel Casa Sur, em Buenos Aires, na Argentina.

Em 2023, Liam se apresentaria no Brasil, no festival de música The Town – idealizado pelo empresário Roberto Medina – mesmo criador do Rock in Rio, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, mas cancelou sua participação.

O evento aconteceu nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro do ano passado, e o britânico faria um show no dia 7. Ele foi substituído pela cantora inglesa Joss Stone.

De acordo com o ex-One Direction, o cancelamento aconteceu devido a uma grave infecção renal. “Durante a última semana estive no hospital com uma grave infecção renal, é algo que não desejaria a ninguém, e as ordens dos médicos são que agora preciso descansar e recuperar”, disse o cantor, na época, no Instagram.

“Eu estava muito animado para tocar para vocês. Para todos vocês que compraram ingressos: eu sinto muito. Estamos trabalhando para reprogramar o passeio o mais rápido possível, mas por enquanto reembolsaremos os ingressos - portanto, fique atento às atualizações no ponto de compra. Obrigado como sempre pelo amor e apoio e esperamos vê-lo em breve.”