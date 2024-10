Divórcio, novo relacionamento e gravidez: entenda a situação de Duda Nagle e Sabrina Sato após o término

O relacionamento passado de Duda Nagle com Sabrina Sato entrou em evidência nas últimas semanas, após a apresentadora anunciar a gravidez de seu novo parceiro, o ator global Nicolas Prattes. O acontecimento quebrou a web, tornando-se um dos assuntos mais comentados atualmente.

Em entrevista recente ao podcast Papagaio Falante, no YouTube, Duda Nagle abriu o coração sobre seu relacionamento passado com a apresentadora.

“O que foi mais difícil foi quando a gente ainda estava morando juntos, e não tínhamos assumido pra nós mesmos que o relacionamento tinha acabado. Ali foi a parte que a gente mais sofreu”, contou Duda, explicando que o afastamento durante a relação foi responsável pela separação da dupla.

Leia mais:

Status do ex-casal e guarda da filha

Apesar do divórcio, Duda Nagle e Sabrina Sato contam com a necessidade de comunicação devido à guarda compartilhada de Zoe, fruto de seu casamento, que atualmente tem cinco anos de idade.

O ex-casal conta com a guarda compartilhada de Zoe, sendo responsáveis igualmente pelas decisões que envolvam a criança, além de dividir o tempo por igual. No entanto, isso não elimina a possibilidade de pensão alimentícia.

Segundo a advogada Antilia Reis ao Metrópoles, a pensão pode ser cobrada pelo tutor que mora com a criança.

“A guarda alternada não desobriga o pagamento de pensão alimentícia que compreende habitação, alimentação, escola, cursos extracurriculares, babá, motorista, lazer, etc para manter o padrão de vida que a menor tinha quando os pais estavam casados”, disse ela.

“Se houver fixação da guarda compartilhada com residência alternada, estabelecida por decisão judicial ou convenção entre os pais, não se descarta o dever da prestação de alimentos, que sempre deve ser analisado no caso concreto. Como ambos têm condições financeiras e a menor ficaria metade do tempo com cada genitor, entendo que todas as despesas devem ser planilhadas e divididas 50% para cada”, completou.