Oscar de ‘Pedaço de Mim’ será machista na novela ‘Garota do Momento’

Sucesso na Netflix fez Felipe Abib retornar à TV Globo, em 'Garota do Momento'

O sucesso de Oscar em ‘Pedaço de Mim’ (Netflix) abriu os olhos da TV Globo para chamar Felipe Abib mais uma vez para o seu elenco. Em 4 de novembro, o ator estreia em ‘Garota de Mim, a próxima novela das seis, escrita pela autora Alessandra Poggi.

A história substituta de ‘No Rancho Fundo’ se passa nos anos 1950 e traz Felipe como Nelson, um pai muito autoritário de Edu (Caio Manhente) e Guto (Pedro Goifman). Ele é casado com Anita (Maria Flor), que sofre com a forma que o marido vê o mundo.

Leia também:

Letícia Colin caracterizada para sua personagem na novela 'Garota do Momento', da TV Globo Letícia Colin caracterizada para sua personagem na novela 'Garota do Momento', da TV Globo (Reprodução/Instagram)

Como muitos de sua época, Nelson entende que ser chefe de família é levar dinheiro para casa e que sua esposa e filhos não devem contestar nenhuma de suas decisões, muito menos comentar sobre a sua vida fora do âmbito familiar, como seu trabalho na Perfumaria Carioca e as inesperadas viagens pelo Brasil.

Os detalhes de ‘Garota do Momento’, a próxima novela das seis, na TV Globo

Prevista para o dia 4 de novembro, ‘Garota do Momento’ conta a história da jovem Beatriz (Duda Santos), que se torna famosa no mundo da moda, mas segue em busca de sua origem, querendo descobrir o paradeiro da sua mãe biológica, desaparecida há 16 anos.

Na trama, ela descobre que tem uma irmã com o mesmo nome, interpretada por Maisa Silva, que não gosta nada da novidade e disputa a atenção e o carinho de Clarice (Carol Castro).

Além das atrizes citadas, o elenco da novela de Alessandra Poggi conta com Pedro Novaes, Fabio Assunção, Maria Flor, Eduardo Sterblitch, Maria Eduarda de Carvalho, Klara Castanho, Paloma Duarte, Danton Mello e Ícaro Silva, Mariana Sena, Carla Cristina Cardoso, Solange Couto, Bete Mendes, Mariah da Penha,Flavia Reis, Arlinda Di Baio, Cauê Campos, João Vithor Oliveira, Pedro Goifman, Caio Cabral, Gabriel Milane, Sergio Kauffmann e Rebeca Carvalho.