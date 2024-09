Resumo de novela: Personagem de Lília Cabral será a vilã de ‘Garota do Momento’

A novela ‘Garota do Momento’ estreia em 4 de novembro trazendo Lilia Cabral como vilã da história. Na próxima trama das 18h, na TV Globo, a atriz interpreta Maristela, uma socialite manipuladora que é contra o romance de Clarice (Carol Castro) e Juliano (Fábio Assunção), seu filho.

ANÚNCIO

Veremos a sogra má falando absurdos e se opondo ao casamento em diversos capítulos da novela substituta de ‘No Rancho Fundo’. O ápice da maldade acontece quando Clarice perde a memória em um acidente e ela cria um falso passado para a personagem, afirmando que Zélia (Leticia Colin) é a sua irmã e Bia (Maisa) a sua filha, duas informações falsas que serão reveladas ao longo da história.

Vamos acompanhar também os looks luxuosos e extravagantes desta vilã vivida por Lilia Cabral na TV Globo, afinal a novela escrita por Alessandra Poggi se passa no Rio de Janeiro de 1940 e traz o bairro de Copacabana, na zona sul da cidade, um pouco diferente do que conhecemos atualmente. Também há cenas gravadas na cidade imperial de Petrópolis, na região serrana do Rio.

A novela das 18h

Prevista para o dia 4 de novembro, ‘Garota do Momento’ conta a história da jovem Beatriz (Duda Santos), que se torna famosa no mundo da moda, mas segue em busca de sua origem, querendo descobrir o paradeiro da sua mãe biológica, desaparecida há 16 anos.

Na trama, ela descobre que tem uma irmã com o mesmo nome, interpretada por Maisa Silva, que não gosta nada da novidade e disputa a atenção e o carinho de Clarice (Carol Castro).

Além das atrizes citadas, o elenco da novela de Alessandra Poggi conta com Pedro Novaes, Fabio Assunção, Maria Flor, Eduardo Sterblitch, Maria Eduarda de Carvalho, Klara Castanho, Paloma Duarte, Danton Mello e Ícaro Silva, Mariana Sena, Carla Cristina Cardoso, Solange Couto, Bete Mendes, Mariah da Penha,Flavia Reis, Arlinda Di Baio, Cauê Campos, João Vithor Oliveira, Pedro Goifman, Caio Cabral, Gabriel Milane, Sergio Kauffmann e Rebeca Carvalho.