Resumo de novela: Letícia Colin será secretária golpista em ‘Garota do Momento’

Após viver as maldades de Vanessa em ‘Todas as Flores’ (Globoplay), Letícia Colin mudou o visual para viver Zélia na novela ‘Garota do Momento’, na TV Globo. Loira, ela vai aparecer na trama escrita por Alessandra Poggi como a secretária de Maristela (Lilia Cabral), na Perfumaria Carioca.

Na próxima novela das 18h a personagem de Letícia também vai se passar pela irmã de Clarice (Carol Castro). A noiva de Juliano (Fabio Assunção) perde a memória e Maristela convence a secretária a fingir ser essa pessoa que nunca existiu. Zélia aceita e ainda se torna sócia de Clarice no comando da Magnifique Escola para Moças, deixando a profissão como secretária no passado.

Danton Mello é confirmado em ‘Garota do Momento’

Danton Mello está confirmado no elenco de Garota do Momento, novela que substituirá No Rancho Fundo às 18 horas na TV Globo. Um Lugar ao Sol (2021) foi a última novela do ator no canal. Na novela escrita por Alessandra Poggi e dirigida artisticamente por Natalia Grimberg, Danton será um grande amigo de um dos personagens principais.

Os detalhes da próxima novela das 18h, na TV Globo

Prevista para o dia 4 de novembro, ‘Garota do Momento’ conta a história da jovem Beatriz (Duda Santos), que se torna famosa no mundo da moda, mas segue em busca de sua origem, querendo descobrir o paradeiro da sua mãe biológica, desaparecida há 16 anos.

Na trama, ela descobre que tem uma irmã com o mesmo nome, interpretada por Maisa Silva, que não gosta nada da novidade e disputa a atenção e o carinho de Clarice (Carol Castro).

Além das atrizes citadas, o elenco da novela de Alessandra Poggi conta com Pedro Novaes, Fabio Assunção, Maria Flor, Eduardo Sterblitch, Maria Eduarda de Carvalho, Klara Castanho, Paloma Duarte, Danton Mello e Ícaro Silva, Mariana Sena, Carla Cristina Cardoso, Solange Couto, Bete Mendes, Mariah da Penha,Flavia Reis, Arlinda Di Baio, Cauê Campos, João Vithor Oliveira, Pedro Goifman, Caio Cabral, Gabriel Milane, Sergio Kauffmann e Rebeca Carvalho.