Emoção e risada! Web reage após cena mística de Santinha e Mariana em Renascer

Maria Santa (Duda Santos) arrepiou e emocionou os fãs da novela Renascer. Em cenas que foram ao ar na última terça-feira (26), a alma da primeira esposa de José Inocêncio (Marcos Palmeira) voltou à trama e fez um pedido especial à Nossa Senhora. Já nas redes sociais, o público não parou de reagir.

Depois da morte de Padre Santo (Chico Diaz) na novela das 9 da Globo, a falecida esposa do protagonista pede que Nossa Senhora perdoe Mariana (Theresa Fonseca) e diz que a nova esposa de Inocêncio “não fez por mal”. Em seguida, Santinha diz que ela “não conhece o amor” e atende ao pedido de acender uma vela que está na sala.

O momento chamou a atenção do público que assiste a novela Renascer. Nas redes sociais, há quem diga que ficou arrepiado e emocionado com Santinha acendendo a vela: “Estou impactada com essa cena até agora!”, declarou uma pessoa.

Um outro disse que em 1993, quando a primeira versão foi levada ao ar na Globo, morria de medo do espírito de Maria Santa, mas agora fica toda emocionada “cada vez que ela aparece” na novela das nove horas.

Mariana vira piada na web

A cena de Renascer com Duda Santos e Theresa Fonseca também rendeu muitas piadas nas redes sociais. Além da emoção, muitos fãs da novela escrita por Bruno Luperi destacaram o momento cômico envolvendo Santinha e Mariana.

“Quando a Mariana voltou pra sala toda marrenta e viu a vela acessa não passou nenhuma agulha”, brincou uma pessoa, que usou muitos emojis de gargalhada para mostrar sua empolgação.

Um outro disse que Mariana pediu e a Maria Santa atendeu ao pedido, mas que ela acabou ficando “com medo” de tudo: “Eu ri com Mariana correndo com medo quando viu a vela acesa”, escreveu outra telespectadora da Globo.

O elenco do remake de Renascer é formado por Marcos Palmeira, Humberto Carrão, Juliana Paes, Duda Santos, Vladimir Brichta, Julia Lemos, Irandhir Santos, Alice Carvalho, Belize Pombal, Fabio Lago, Pedro Neschling, Adanilo, Patrícia França, Evaldo Macarrão, Jackson Antunes, Eli Ferreira, Rodrigo Simas, Maria Fernanda Cândido, Theresa Fonseca, Sophie Charlotte, Xamã, Mell Muzzillo, Juliane Araujo, Gabriel Sater, Renan Monteiro, Marcello Melo Jr., Juan Paiva, Quitéria Kelly, Uiliana Lima, Ana Cecília Costa, Samantha Jones, o cantor Xamã, Chico Diaz, Enrique Diaz, Breno da Matta, Edvana Carvalho, Nicolas da Paz, Gabriela Medeiros, Antonio Calloni, Matheus Nachtergaele, Lívia Silva e Almir Sater.