Final de Vai na Fé: Como serão os dias de Theo na cadeia; vilão não foge

Em todos os capítulos de Vai na Fé, Theo (Emílio Dantas) se mostrou uma pessoa que fazia de tudo para conquistar aquilo que queria, seja enganar Clara (Regiane Alves), fazer negócios ruins e fraudar documentos, até abusar sexualmente de Sol (Sheron Menezzes) e outras personagens.

Mas, o fim da novela da TV Globo chegou e o vilão vai pagar por todos os seus crimes. No último capítulo, o pai de Rafa (Caio Manhente) aparece vivo e preso ao lado de bandidos barra pesada, mostrando que os seus dias serão tensos.

Último capítulo de Vai na Fé: Theo fica em cela com presos barra pesada (Reprodução/Globo)

Em uma cena de Vai na Fé, Theo vai suplicar para ser retirado do local, mas não consegue nada e terá que aprender a conviver com os “colegas de cela”. Ele ainda será abandonado pela família, amigos e cúmplices.

O destino vai sorrir para Rafa

Depois de ser hostilizado pelo vilão da novela da Globo e desenvolver uma forte crise de ansiedade, Rafa vai conseguir superar e será responsável pela empresa, já que Theo está atrás das grades.

Final de Vai na Fé: Rafa assume empresa de Theo e "arruma a casa" (Reprodução/Globo)

No último capítulo de Vai na Fé, o personagem vivido por Caio Manhente mostra que amadureceu e toma conta de tudo aquilo que herdou, tirando a família da miséria. Ele também consegue colocar a empresa em ordem e romper com os contratos fraudulentos feitos pelo pai.

Rafa também consegue ter um final feliz ao lado de Kate (Clara Moneke), que aparece com roupas luxuosas, mostrando que virou uma madame.

Clara deixa o passado e vive um novo amor

A reconciliação de Clara e Helena (Priscila Sztejnman) será mantida no último capítulo de Vai na Fé. As duas conseguem superar os problemas e vivem uma nova fase no romance, depois que a personagem de Regiane Alves assume que a namorada ajudou a se livrar do marido tóxico, que ela chama de encosto.

Vai na Fé: Clara e Helena podem ter um final feliz na novela da Globo (Reprodução/Globo)

“Você é maravilhosa, e tá doendo muito ter que me afastar. Só que eu sei que vai doer mais quando você cansar de mim. Sempre me senti uma aventura pra você, uma fase pra você se livrar do Theo. E depois, eu que preciso sempre me adaptar à sua vida, São Paulo, Rio, Rafa. Faço tudo pra estar no seu mundo, mas e você? Quando vai entrar no meu?”, diz Helena.

Mas, no último capítulo de Vai na Fé, Clara revela que quer seguir ao lado de Helena: “Eu não quero ser salva. Mas ia gostar da sua companhia. Você aceita essa mulher que está se reconstruindo no seu vale?”, pergunta a ex-modelo, que ouve um sim da amada.

