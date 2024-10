Virginia Fonseca não terá mais filhos: ‘Quem não veio, não vem mais’

Após dar à luz ao seu terceiro filho, Virginia Fonseca não pretende engravidar mais uma vez e decidiu começar a usar um método contraceptivo indicado indicado por sua ginecologista, o implanon, que é um pequeno bastão de plástico, que contém 68 mg da substância etonogestrel que vai sendo liberado em pequena quantidade continuamente na corrente sanguínea.

ANÚNCIO

Casada com o cantor Zé Felipe, a influenciadora e apresentadora do SBT é mãe de Maria Alice, 3 anos, Maria Flor, 2 anos, e José Leonardo, de quase um mês, e explicou aos fãs o motivo de “encerrar a fábrica”. Ela brincou que agora, ninguém entra na sua barriga: “Quem veio, veio. Quem não veio, não vem mais. Vamos colocar o implanon”.

Problema na gravidez do terceiro filho

Em setembro, antes do nascimento de José Leonardo, Virginia não escondeu dos fãs que não estava sendo fácil lidar com as dores do corpo. Pelo Instagram, a famosa disse que estava mancando e que tudo parecia muito diferente das gestações das Marias: “Não me lembro se fiquei assim na gestação da Maria Alice e da Maria Flor. Eu, por exemplo, esqueci tudo da gestação delas, então não sei se fiquei mancando tanto assim. Estou sentindo muita dor, mesmo”.

Virgínia afirmou que as dores corriqueiras na gestação do terceiro filho são consequências do peso da barriga e do cansaço: “À noite piora porque acho que acumula tudo do dia, então eu manco mais. Acordo bem, descansada, e durante o dia fico ainda mais cansada. É o peso da barriga!”.

A nora do cantor Leonardo pediu que os fãs ajudassem a sua memória e comentassem se ela também andou mancando nas gestações anteriores: “É isso... Quem me segue há mais tempo, se lembrar, me conta se fiquei assim na [gravidez] da Marie Alice e da Maria Flor. Não lembro, mesmo”.