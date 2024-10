Edição Especial ‘Cabocla’: As mudanças radicais de Mariquinha e Tobias na novela

No ar na Edição Especial da TV Globo, a novela ‘Cabocla’ guarda importantes momentos para Mariquinha (Carolina Kasting) e Tobias (Malvino Salvador). Mas, enquanto um personagem é aplaudido o outro enfrenta grandes problemas e fica inconformado com uma decisão.

O sucesso de Mariquinha na escola para adultos de ‘Cabocla’

Mariquinha, personagem de Carolina Kasting, fica feliz com o retorno dos alunos em sua primeira noite de aulas na escola para peões analfabetos. Mesmo avisando que ela nunca ensinou adultos, a professora é aplaudida por todos.

Tobias, vivido por Malvino Salvador, puxa sua irmã, Tina (Maria Flor) para aprender a ler e a escrever com a filha do coronel Boanerges (Mauro Mendonça).

Cabocla Neco (Danton Mello) e Tobias (Malvino Salvador) brigam (Renato Rocha Miranda/Globo)

O personagem de Malvino Salvador na novela escrita por Benedito Ruy Barbosa parte para cima do rival para dar uma lição de moral, mas o que ele menos esperava acontece: Neco consegue se desviar dos golpes e ainda dá um soco nele.

Revoltado, Tobias saca a arma e ameaça matar o rapaz. Belinha e Ritinha (Aisha Jambo) tentam reverter a situação e Tomé (Eriberto Leão) entra na confusão para conter Tobias, que guarda o revolver.

Acaba o namoro de Zuca e Tobias em ‘Cabocla’

Zuca (Vanessa Giácomo) também coloca um ponto final no seu relacionamento com o personagem de Malvino Salvador. Ela está decidida a ficar com Luís (Daniel de Oliveira) e deixa o rapaz inconformado.