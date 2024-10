Descubra quanto custa o icônico vestido de noiva de Viola em Mania de Você

Na novela Mania de Você, um dos momentos mais aguardados pelos telespectadores foi o “quase” casamento entre Viola (interpretada por Gabz) e Mavi (Chay Suede). Embora a cerimônia tenha sido sabotada por uma intriga de Mércia (Adriana Esteves), o visual da noiva não passou despercebido. O vestido da personagem chamou a atenção e despertou curiosidade sobre o seu valor e a inspiração por trás da criação.

ANÚNCIO

De acordo com a Revista Caras, o traje, assinado pela estilista mineira Andrea Almeida, trouxe uma estética que mescla características e sensualidade. Segundo o próprio designer, o vestido foi inspirado no mar e em elementos da natureza, como as ondas e conchas. O resultado foi um modelo único, que pode ser adquirido por aproximadamente R$ 13.500, um valor que reflete o cuidado e a exclusividade da peça.

Simbolismo por trás do vestido

Foto: Globo / Manoella Mello

O conceito do vestido de Viola vai além da beleza visual. De acordo com Andrea Almeida, a inspiração para o design veio do som das ondas e da rede de pesca, sendo que os detalhes no decote fazem referência às conchas do mar. Além disso, os pingentes e as texturas remetem ao balanço das ondas e ao entrelaçamento da areia com a água, criando uma sensação de movimento e tranquilidade. Esse cuidado nos detalhes detalhados para que a estatueta se torne uma peça icônica dentro da trama.

Complementando o look, o figurinista da novela, Labibe Simão, escolheu um véu nada convencional. Criado pela joalheira Junia Machado, o acessório foi confeccionado com fios usados em redes de pesca, adicionando ainda mais modificados ao visual de Viola. Segundo Junia, uma técnica foi aprendida com pescadores da Colônia de Pescadores no Posto 6, em Copacabana, o que reforça a conexão do vestido com o mar.