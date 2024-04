As cartas misteriosas de Eduardo em Alma Gêmea são descobertas

Em Alma Gêmea, doutor Eduardo (Ângelo Antonio) é casado com uma mulher misteriosa

As cartas que Eduardo (Ângelo Antônio), o respeitado médico de Alma Gêmea, recebe em diversos capítulos da novela se transformam num grande mistério. Nem Rafael (Eduardo Moscovis) sabe da existência delas.

Uma dessas correspondências misteriosas chegam ao consultório de Eduardo pelas mãos da secretária Judith (Keruse Bongiolo), que apenas sabe que elas são enviadas “daquele lugar”, como Eduardo diz em vários momentos.

Inclusive após receber a visita de Rafael, que pergunta se ele deve mesmo casar com Cristina (Flávia Alessandra).

Em Alma Gêmea, Judith (Keruse Bongiolo) entrega carta misteriosa para Eduardo (Ângelo Antonio) (João Miguel Júnior/Globo)

Num capítulo da novela Alma Gêmea, Eduardo surge preocupado e pede que a secretária nunca comente na cidade que recebe as cartas misteriosas. Fiel ao doutor, Judith diz que jamais fará isso.

Segredos de Alma Gêmea: Eduardo é casado!

Na novela escrita por Walcyr Carrasco, o personagem de Ângelo Antônio é casado com Alexandra (Nívea Stelmann), que está internada em uma clínica psiquiátrica. O fato faz com que ele esconda seu matrimônio para os demais personagens.

Além do casamento secreto, Eduardo vive um romance com Vera (Bia Seidl), a irmã do protagonista Rafael. O namoro é discreto e traz diversos problemas emocionais para ela ao longo da novela de 2005.

Quem realmente é Vera em Alma Gêmea?

A irmã de Rafael é uma personagem que caminha em diferentes histórias na novela. Sensata e justa, ela é conselheira do irmão e também de outros personagens, como Olívia (Drica Moraes), que sempre procura a amiga quando surgem problemas.

Os personagens Vera (Bia Seidl) e Eduardo (Ângelo Antonio) vivem romance discreto na novela Alma Gêmea (João Miguel Júnior/Globo)

Vera não é a melhor amiga de Serena (Priscila Fantin), então, torce para que Rafael viva um romance com outra mulher. Ela também não acredita que a alma de Luna (Liliana Castro) reencarnou no corpo da protagonista de Alma Gêmea.

O elenco da novela Alma Gêmea conta com Liliana Castro, Eduardo Moscovis, Priscila Fantin, Flávia Alessandra, Julia Lemmertz, Nicette Bruno, Luigi Baricelli, Elizabeth Savala, Malvino Salvador, Alexandre Barillari, Walderez de Barros, Kayky Brito, Drica Morais e Cecília Dassi.