Entenda a razão para Rodrigo Lombardi deixar Mania de Você na 2ª fase

Rodrigo Lombardi fará um personagem intenso na primeira fase de ‘Mania de Você’, mas não estará na segunda etapa da novela escrita pelo autor João Emanuel Carneiro e que vai substituir Renascer na Globo.

Na trama, Molina é um vilão que faz qualquer coisa para colocar as mãos numa grande fortuna gerada pela empresa de cibersegurança, que fundou ao lado do pai da protagonista Luma (Agatha Moreira). Além do dinheiro, ele quer ficar com o poder.

O empresário também é pai de Mavi (Chay Suede), personagem que nasce da relação abusiva do cafajeste com Mércia (Adriana Esteves), que também acaba criando Luma como filha após Molina matar o pai dela.

Cheio de reviravoltas, logo na primeira fase de Mania de Você, o personagem de Rodrigo Lombardi fica obcecado por Viola (Gabz), mulher de Mavi, e para seu plano dar certo ele revela ao jovem que é seu pai biológico.

Participação pequena

Ao programa ‘A Tarde é Sua’ (RedeTV!), o ator disse que não fica durante muito tempo na próxima novela das 21h da Globo. Segundo ele, seu personagem faz “uma participação pequena e intensa” apenas na primeira fase da trama.

Estreia de ‘Mania de Você’

As emoções da novela escrita por João Emanuel Carneiro chegam ao horário nobre da Globo no dia 9 de setembro e devem ficar no ar até o dia 28 de março de 2025, somando 173 capítulos.

Mas, novela é um livro aberto e, dependendo da audiência, a direção do canal pode decidir ampliar ou reduzir a história, como fez com outras produções ao longo do ano.

O elenco da novela

Além de Rodrigo Lombardi, o elenco da novela substituta de Renascer conta com Nicolas Prattes, Angelo Antonio, Ana Beatriz Nogueira, Mariana Santos, Bukassa Kabengele, Antonio Saboia, Eliane Giardini, Mariana Ximenes, Allan Souza Lima, Alanis Guillen, Thalita Carauta, Bruno Montaleone, Samuel de Assis e Eduardo Sterblitch.