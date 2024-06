Mania de Você apelidada de ‘Nova Malhação’ antes da estreia. Entenda!

Globo divulga primeira foto do elenco de Mania de Você, novela subistituta de Renascer na faixa das 21 horas

Gabz, Agatha Moreira, Nicolas Prattes e Chay Suede precisam comprovar ao público que João Emanuel Carneiro não errou ao escolher o quarteto como protagonista da novela ‘Mania de Você’, que substitui Renascer na Globo a partir de setembro.

ANÚNCIO

A dúvida do telespectador envolvendo a capacidade dos jovens atores em levar a história começou nas redes sociais, onde parte do público destacou que eles são “jovens demais” e farão uma reedição de ‘Malhação’ no horário nobre da TV.

Gabz, que interpreta Viola em ‘Mania de Você’, foi a única que escapou de uma crítica envolvendo a escassez dos atores.

Um anônimo destacou que estava cansado do looping dos personagens vividos por Chay, Nicolas e Agatha. Segundo ele, “está cansativo” ver as mesmas caras nas novelas da Globo.

Há também quem diga que esta razão também justifica a baixa audiência nas novelas inéditas da Globo: “As novelas flopam justamente por não dar descanso à imagem dos mesmos. Saudades dos antigos, os medalhões que a Globo tinha”.

Quem será Chay Suede em ‘Mania de Você’

Chay Suede estava previsto para interpretar Rudá, o mocinho que é preso injustamente depois de um golpe. Mas, João Emanuel Carneiro mudou tudo e colocou o galã para viver o vilão Mavi, personagem que vive em Angra dos Reis (RJ) e trabalha numa empresa de cibersegurança.

Rodrigo Lombardi substitui Murilo Benício

O autor de ‘Mania de Você’ escalou Rodrigo Lombardi para interpretar Molina, vilão da primeira fase da novela. Ele seria vivido por Murilo Benício que desistiu por não entrar em acordo com a Globo.

ANÚNCIO

Vale destacar que Murilo, como outros atores que fizeram novelas na Globo, não possui mais contrato exclusivo com a emissora. Agora, muitos famosos trabalham apenas com contratos por obra.

O elenco principal de ‘Mania de Você’

Além do quarteto protagonista, a próxima novela das 21 horas da Globo conta com Adriana Esteves, Rodrigo Lombardi, Thalita Carauta, Ângelo Antônio, Alanis Guillen, Pablo Morais e Ana Beatriz Nogueira.