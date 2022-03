Após cirurgia, Ana Beatriz Nogueira vence câncer no pulmão

A atriz Ana Beatriz Nogueira venceu, oficialmente, o câncer no pulmão. Ela realizou uma cirurgia de retirada do tumor, que foi um sucesso. As informações são da coluna de Patrícia Kogut, do jornal O Globo.

O procedimento cirúrgico aconteceu na última quinta-feira (10). A artista segue internada, mas tem previsão de alta marcada para a próxima quarta-feira (16).

“Passou, passou! Bendita influenza”, comemorou Ana Beatriz, que descobriu a doença ao fazer uma tomografia após contrair a gripe.

A doença estava em estágio inicial, e a atriz não precisará realizar sessões de quimioterapia e radioterapia, muito comuns em quadros de câncer.

Quando o tumor foi descoberto, tanto a equipe médica de Ana Beatriz como a própria artista se mostraram otimistas em relação ao sucesso da operação, uma vez que o câncer no pulmão foi descoberto de forma bem precoce.

Em breve, Ana Beatriz poderá retornar aos trabalhos. Ela está escalada para o elenco de “Olho por Olho”, próxima novela de João Emanuel Carneiro dirigida por Carlos Araújo.

Os capítulos finais de “Um Lugar ao Sol”, atual trabalho de Ana Beatriz, já estavam todos gravados quando o câncer veio à tona. A personagem da atriz terá um desfecho trágico. Isso porque Elenice é diagnosticada com Mal de Alzheimer, será internada em uma clínica e morrerá por complicações da covid-19.

Apoio e torcida

Após revelar o diagnóstico ao público, Ana Beatriz contou com o apoio dos fãs nas redes sociais.

“Se Deus quiser a maravilhosa Ana Beatriz Nogueira vai se recuperar logo desse câncer e voltar servir atuações impecáveis como ela sempre fez, mesmo que nos mate de raiva como era com a Eva esse cão de A Vida da Gente”, escreveu um fã no Twitter.

“Melhoras pra Ana Beatriz Nogueira!! Que ela se recupere e vença essa doença com a mesma garra que entregou personagens icônicas. Força 💪❤️”, disse outro.

Esclerose múltipla

Em 2018, Ana Beatriz revelou que sofre de esclerose múltipla desde 2009. A doença autoimune compromete a função do sistema nervoso.

A atriz teve surtos enquanto gravava a novela “Caminho das Índias” e contou que foi muito difícil receber o diagnóstico. A síndrome, porém, tem sido mantida sob controle.