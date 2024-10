Adriana Esteves diz que sempre ‘esperam uma nova Carminha’ nas novelas

A novela ‘Avenida Brasil’ (2012) marcou a vida e a carreira de Adriana Esteves, que enfrenta o desafio de viver Mércia, uma nova vilã criada por João Emanuel Carneiro para ‘Mania de Você’, trama da que ainda traz preocupação para os executivos da TV Globo. Mas, ao refletir sobre sua terceira parceria com o autor, a atriz diz que o público espera mesmo é que ela reviva as maldades de Carminha, sua personagem na trama acima.

ANÚNCIO

“Todos querem uma nova Carminha e uma ‘Avenida Brasil 2′. A Laureta, de ‘Segundo Sol’ (2018), foi bem diferente dela e, agora, a Mércia também será”, defende a veterana ao conversar com a Quem sobre sua nova jornada ao lado do autor de grandes sucessos da TV Globo.

Leia também:

'Avenida Brasil' Nina (Debora Falabella) e Carminha (Adriana Esteves) marcaram a novela de João Emanuel Carneiro, na TV Globo (Estevam Avellar/Globo)

Marcada por Carminha, ela percebe a responsabilidade de assumir um terceiro trabalho ao lado do autor e espera que ele continue confiando no seu talento para a entrega de um bom trabalho, mesmo com a novela não conseguindo grandes números de audiência no horário nobre.

“O João confia em mim e espero que continue confiando. Afinal, é uma honra trabalhar com ele pela terceira vez e ainda com três personagens tão fortes e tão diferentes, principalmente depois de Avenida Brasil que foi um sucesso muito grande”, afirmou Adriana Esteves na entrevista.

A novela ‘Mania de Você’ já tem sua substituta. Em março de 2025, a TV Globo coloca no ar o remake de ‘Vale Tudo’, folhetim que fez sucesso entre os anos 1988 e 1989 e que volta para celebrar os 60 anos da emissora e com a expectativa de melhorar a audiência do horário nobre e você pode saber dos bastidores desta grande produção agora.