Há três semanas na Globo, ‘Volta por Cima’ tem recorde de audiência em São Paulo

Há três semanas substituindo ‘Família é Tudo’, a novela ‘Volta por Cima’ vem cumprindo o seu papel na TV Globo e, na última segunda-feira, 14 de outubro, registrou 23 pontos de audiência em São Paulo e 26 no Rio de Janeiro.

Os números atuais são vistos como positivos e recordes para a faixa das 19 horas, que vira e mexe se torna um problema para os executivos da emissora. Quem não lembra do fracasso de audiência de Fuzuê, novela popular que derrapou no horário, tornando-se uma das piores apostas da Globo em 2024.

Recentemente, devido ao apagão na capital paulista e em diversas regiões do estado, ‘Volta por Cima’ passou por um grande perrengue e teve um média 19,5 na segunda semana. Mas, no Rio de Janeiro, a produção seguiu em alta, subindo para 24 pontos, o que mostra o grande potencial da história.

Atriz Isadora Cruz caracterizada como Roxelle, sua personagem na novela 'Volta por Cima', da TV Globo (Fábio Rocha/Globo)

O que esperar do capítulo de ‘Volta por cima’ nesta quarta-feira, 16

As emoções na novela escrita por Claudia Souto para o horário das 19h não param. Nesta quarta-feira, 16 de outubro, a morte de Baixinho (Rodrigo García) ainda mexe com sua mãe, Violeta (Isabel Teixeira), que decide assumir Osmar (Milhem Cortaz) como seu namorado.

A vigarista leva o amado para um banho de loja e compra roupas e sapatos novos para que o malandro vá com uma melhor aparência a um evento com os seus amigos. Joyce (Drica Moraes), no entanto, descobre que Jô (Vitor Sampaio) trabalha para Osmar e Roxelle (Isadora Cruz) fala com Jão (Fabrício Boliveira) sobre Madalena (Jéssica Ellen).

Cacá comenta com Ana Lúcia que fará um jantar para Jão. Joyce interroga Jô sobre Osmar e Violeta. Miranda convence Nando a usar os produtos que lhe deu. Violeta faz compras para Osmar.