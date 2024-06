Volta por Cima: Drica Moraes e Betty Faria serão irmãs na novela

Em Volta por Cima, próxima novela das 19 horas na Globo, Drica Moraes interpreta Joyce, irmã dos personagens de Betty Faria e Rodrigo Fagundes.

Para animar os fãs, a atriz postou no Instagram uma foto ao lado de Betty Faria nos bastidores da novela que substituirá Família é Tudo.

O último papel de Drica Moraes em novela foi interpretando Núbia em Travessia (2022). Mas, a famosa também apareceu como a síndica Lúcia na série Os Outros, exibida em 2024 na Globo.

Betty Faria em Volta por Cima

A atriz veterana viverá Belisa, uma socialite falida descrita como “uma mulher muito bonita e conservada que viveu nos áureos tempos da high society carioca, até que o dinheiro da família acabou”.

A história da substituta de Família é Tudo

Em Volta por Cima, a autora Claudia Souto entrelaça as histórias dos personagens após um momento traumático dentro de um ônibus, que faz parte da frota de uma empresa familiar do ramo de transportes.

As atrizes Betty Faria e Drica Moraes se destacam na próxima novela das 19 horas, Volta por Cima (Divulgação/Globo)

Além das cenas nos estúdios da Globo, a próxima novela das 19 horas, que estreia em setembro, terá cenas gravadas na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro.

Volta por Cima furou a fila da Globo

A produção da próxima novela das 19 horas seguem na Globo, mas também enfrentam algumas polêmicas antes mesmo da estreia.

Com a escalação do elenco atrasada, a novela de Claudia Souto foi aprovada pela direção do canal depois do cancelamento de Conta Comigo, trama escrita por Mauro Wilson, que chegou a ser anuncia para o mercado publicitário.

A mudança repentina aconteceu devido a sua abordagem política em pleno ano eleitoral.

Segundo a sinopse, Conta Comigo traz uma história que envolve líderes comunitários e vereadores corruptos. Desta forma, a Globo colocou a novela mais para frente.

*As informações sobre os bastidores da novela podem mudar por causa da edição da Globo.