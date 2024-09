‘Volta por Cima’: Personagem de Isabel Teixeira é submissa ao filho

Violeta, personagem de Isabel Teixeira na novela ‘Volta por Cima’, é uma mulher submissa ao filho Renato, chamado de Baixinho (Rodrigo Garcia), que se torna responsável por administrar os negócios da família depois da morte do pai, que era um contraventor.

Porém, mesmo sendo uma mãe controlada pelo filho, na trama da TV Globo escrita por Claudia Souto, ela acaba vivendo um romance complicado com Osmar (Milhem Cortaz), que aceita ficar ao lado dela em troca de presentes.

Mas, o que parece vantajoso para os personagens de Isabel Teixeira e Milhem começa a ficar difícil de lidar, já que Baixinho descobre tudo e começa a fazer ameaças ao amante da mãe.

Acontece que o namorado de Isabel Teixeira em ‘Volta por Cima’ é tio de Madá (Jéssica Ellen), protagonista da próxima novela das 19h, e deve uma fortuna para Renato, mas ele tem a chance de escapar vivo dessa se conseguir roubar o bilhete de loteria premiado das mãos do cunhado Lindomar (MV Bill).

Qual a história de ‘Volta por Cima’, novela que substitui ‘Família é Tudo’ na TV Globo?

Na próxima novela das 19h, a autora Claudia Souto entrelaça as histórias dos personagens após um momento traumático dentro de um ônibus, que ocasiona a morte de Lindomar, pai de Madá (Jéssica Ellen) e Tati (Bia Santana)

Mas, antes deste acidente fatal, o motorista compra um bilhete de loteria que foi sorteado, desconhecido pelas filhas. Sem dinheiro, Madá sustenta a família vendendo as roupas costuradas pela mãe, interpretada por Tereza Seiblitz.

Os romances de ‘Volta por Cima’, a próxima novela das 19h

Típico das novelas, a protagonista vivida por Jéssica Ellen começa ‘Volta por Cima’ apaixonada por uma pessoa, mas acaba descobrindo algo ainda mais forte com outro personagem.

No começo da trama, ela está noiva de Chico (Amaury Lorenzo), mas fica muito próxima de Jão (Fabrício Boliveira), um fiscal que trabalha na mesma empresa onde seu pai era motorista. No entanto, este triângulo amoroso vira um quadrado, já que o personagem de Amaury Lorenzo se envolve com Roxelle, jovem interpretada pela atriz Isadora Cruz.

Além das cenas nos estúdios da Globo, a próxima novela das 19 horas, que estreia em setembro, terá cenas gravadas na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro.

Com cenas gravadas na Central do Brasil, no Morro da Conceição e na cidade cenográfica montada nos Estúdios Globo, a novela ‘Volta por Cima’ tem estreia prevista para o dia 30 de setembro.