Resumo de novela: Amaury Lorenzo será amante de Isadora Cruz em ‘Volta por Cima’

Após ser um dos principais nomes do elenco da novela ‘Terra e Paixão’, o ator Amaury Lorenzo se prepara para viver seu primeiro protagonista na TV Globo, em ‘Volta por Cima’, e ele estará acompanhado de Isadora Cruz, que interpreta sua amante na trama marcada para estrear no dia 30 de setembro, substituindo ‘Família é Tudo’.

Na história criada pela autora Claudia Souto, o galã dá vida a Chico e Isadora será Roxelle, uma das funcionárias da lanchonete que vive pressionando o rapaz a colocar um ponto final no seu noivado com Madá (Jéssica Ellen). Mas, o protagonista está dividido entre as duas e não consegue nem pensar em terminar com a noiva, chegando a dizer que ele não quer magoar ninguém.

Duas namoradas de personalidades bem diferentes

O público vai descobrir rapidamente que Madá e Rochelle são duas pessoas completamente diferentes. Logo nos primeiros capítulos da novela ‘Volta por Cima’, a personagem de Jessica Ellen parece ser uma pessoa calma e focada em seus objetivos, mas sua rival é um pouco desequilibrada e descrita como um furacão.

Atriz Isadora Cruz caracterizada como Roxelle, sua personagem na novela 'Volta por Cima', da TV Globo (Fábio Rocha/Globo)

Atriz Iara Jamra tem personagem garantido em ‘Volta por Cima’

A estreia da novela ‘Volta por Cima’ em 30 de setembro, substituindo ‘Família é Tudo’, traz Iara Jamra de volta à TV Globo, após 16 anos. Com um espaço garantido na próxima trama das 19h, ela vive Ana Lúcia, uma funcionária de serviços gerais na Viação Formosa, empresa de ônibus comandada por Edson (Ailton Graça).

Atriz Iara Jamra interpreta funcionária de serviços gerais na novela 'Volta por Cima' (Fábio Rocha/Globo)

Podemos esperar algumas pitadas de comédia, algo típico em suas personagens, principalmente quando ela começa a ver o seu local de trabalho como dona. A própria atriz reforça que a próxima novela que estreia na programação da TV Globo está divertida: “Estou gostando muito, acho engraçada, atual. Estou conhecendo pessoas jovens. É muito legal”.

Empenhada, ela também é mãe de Carla (Pri Helena), que será chamada de Cacá, uma falsa estudante do curso técnico de enfermagem que finge trabalhar como cuidadora, mas é, na verdade, capanga de Baixinho (Rodrigo García), o criminoso de ‘Volta por Cima’.