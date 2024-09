Resumo de novela: ‘Mania de Você’ tem a audiência mais desastrosa das 21h

A novela ‘Mania de Você’ prometeu muito e não entregou nada até agora, pelo menos, quando o assunto é a audiência esperada pela TV Globo. Mesmo com muita agilidade e uma história cheia de camadas, a trama escrita por João Emanuel Carneiro não consegue sustentar o público e começa a preocupar a direção.

A crise de audiência de ‘Mania de Você’ é tão grave que a novela foi superada por ‘No Rancho Fundo’, folhetim das 18h, na terça-feira, 17 de setembro, quando marcou apenas 20,9 pontos na Grande São Paulo, número baixo até para as novelas da tarde. Agora, a TV Globo corre para tentar atrair o telespectador de volta e deve acelerar a trama, que chega ao fim apenas em 2025. A morte de Molina (Rodrigo Lombardi) deve acontecer no capítulo desta quinta-feira, 19 de setembro, e a partir deste crime a nova fase começa na segunda-feira, 23, com uma passagem de tempo.

Mércia toma atitude mesquinha e mantém aliança com vilão

O resumo da novela ‘Mania de Você’ revela que a personagem de Adriana Esteves segue trabalhando com Molina, após aceitar uma condição imposta pelo cafajeste: Ela tem que convencer Mavi de que o empresário não é seu pai biológico.

Mesmo desconfiada, ela tem uma longa e tenebrosa conversa com o personagem de Chay Suede, que fica sem entender as razões para tantas mentiras. Ao conversar com Viola (Gabz), o rapaz descobre que seu pai esteve na casa da protagonista da novela das 21h.

A personagem de Adriana Esteves cai em armadilha nos próximos capítulos

O personagem de Rodrigo Lombardi na trama escrita por João Emanuel Carneiro vai dar a volta por cima. Depois de convencer Mécia a mentir para o filho e seguir trabalhando como governanta, ela será dopada, mesmo percebendo as intenções por trás dos agrados do chefe.

Na cena, Mércia perde todos os seus sentidos e acaba sendo deixada por Molina dentro de uma banheira com água. Antes, ela consegue mandar uma mensagem para Mavi, que corre para salvá-la, enquanto o empresário tenta fugir da ilha.