Adriana Esteves será empregada do próprio filho em ‘Mania de Você’

Em Mania de Você, novela substituta de Renascer, Adriana Esteves vive um romance escondido com Rodrigo Lombardi

Mécia, personagem de Adriana Esteves na novela ‘Mania de Você’, será empregada do próprio filho, Mavi, interpretado pelo ator Chay Suede. O rapaz é fruto do relacionamento extraconjugal dela com o empresário Molina (Rodrigo Lombardi), que se despede após a primeira fase da trama escrita por João Emanuel Carneiro.

Segundo o site TV História, a personagem da próxima novela das 21h será bem diferente de Carminha (‘Avenida Brasil’) mostrando uma falta de humor gigantesca e um ar mais frio, neurótico e solitário.

A dualidade da de Mércia pode ser vista em cenas onde ela às vezes parece mãe de Mavi e em outros momentos a governanta da mansão onde eles moram. O site diz ainda que ela também pode confundir a cabeça do telespectador em situações onde ela parece uma parceira de negócios do próprio filho.

Ao site Notícias da TV, Adriana Esteves disse que Mércia representa o tipo de personagem que ela gosta de fazer: “Esses personagens mais ambíguos, profundos, eu tenho mais facilidade…são o meu grande tesão”.

Os segredos guardados por Mércia podem mudar tudo em ‘Mania de Você’

Os capítulos da próxima novela da Globo mostram que a personagem de Adriana Esteves é muito importante para a continuidade entre a primeira e a segunda fase. Ela é uma mulher com muitos segredos e Nahum (Ângelo Antônio), seu ex-namorado, sabe de todos.

Web comenta o que espera da próxima novela das 21h

As primeiras chamadas de ‘Mania de Você’ começam a dominar os intervalos na Globo e já mostram que a próxima novela das 21h tem tudo para dar certo para uma boa parte do júri das redes sociais que deu o seu ponto de vista sobre os personagens Viola (Gabz), Luma (Agatha Moreira), Mavi (Chay Suede) e Rudá (Nicolas Prattes).

Em um comentário, uma pessoa disse que a novela escrita por João Emanuel Carneiro “vai ser boa” por não ter nenhum ex-BBB no elenco.

Outro internauta reforçou que não é fã das tramas da Globo, mas “é impossível não se prender” nas criações do autor, que também escreveu ‘Avenida Brasil’, destacando que ele coloca “cenas rápidas e movimentadas” para atrair a atenção do telespectador.