Após “Todas as Flores”, Nicolas Prattes tem futuro decidido pela Globo

Nicolas Prattes é um dos atores mais conhecidos da nova geração e, após encerrar as gravações de “Todas as Flores”, novela exibida pelo Globoplay, o galã terá seu destino decidido pela direção da Globo.

Ao que tudo indica, o ator que vive Diego, na história de João Emanuel Carneiro, está escalado para “Fuzuê”, novela que vai substituir “Vai na Fé”, em 2023. Segundo a jornalista Patricia Kogut, do jornal O Globo, o ator será um estudante de Direito, no folhetim previsto para a faixa das 19 horas.

Ex-autor da Record TV, Gustavo Reiz escreve sua primeira novela para Globo (Reprodução/Instagram)

Em fase de pré-produção, o autor Gustavo Reiz segue trabalhando para que os 170 capítulos previstos sejam entregues e o elenco de “Fuzuê” seja formado. Até o momento, 90 capítulos estão finalizados, em parceria com os colaboradores João Brandão, Daisy Chaves, Juliana Peres e Michel Carvalho.

LEIA TAMBÉM: De férias, Jesuíta Barbosa viaja para conhecer os pais do namorado

Além de Nicolas Prattes, o ator veterano Ary Fontoura e a atriz Marina Ruy Barbosa podem acertar com a emissora. Enquanto o ator terá um papel de destaque, a neta de Benedito Ruy Barbosa está escalada para o papel da vilã, um dona de uma rede de joalherias que busca de todas as formas alcançar o tesouro da trama.

Nicolas Prattes entra para lista de famosos que tiraram a roupa em novelas (Divulgação/Globo)

Para quem não conhece, Gustavo Reiz é um dos novos autores da TV Globo. Ele assinou o seu contrato em 2019 e, antes de concretizar no casting do canal carioca, ele fez parte do conjunto de autores da Record TV, onde escreveu a série “Sansão e Dalila” (2011) e as novelas “Escrava Mãe” (2016), “Dona Xepa” (2013) e “Belaventura” (2017). Além disso, ele colaborou com “Luz do Sol” (2007) e “Fora de Controle” (2012).

Antes da emissora de Edir Macedo, onde ficou por treze anos, o autor assinou com o SBT em 2005, onde escreveu a versão brasileira da novela “Os Ricos Também Choram” e escreveu alguns livros juvenis, como “Bate Coração”.

LEIA TAMBÉM: Antes da estreia do “BBB 23″, Tadeu Schmidt aparece em novela da Globo