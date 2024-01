Mel Maia eterniza novela 'Avenida Brasil' com tatuagem em reencontro de elenco

Mel Maia, ao lado das colegas Zu Vedovato e Beatriz Vedovato, exibe tatuagem em homenagem à icônica novela 'Avenida Brasil'. O trio escolheu a frase "Av. Brasil" para eternizar no pulso, celebrando a amizade que começou nos bastidores da trama exibida em 2012, diz a Caras.

Lembrança de 13 anos

A atriz, conhecida por seu papel como Rita na infância da personagem principal de 'Avenida Brasil', compartilhou a tatuagem nas redes sociais, relembrando o tempo em que atuaram juntas. Mel Maia expressou o significado especial da homenagem, destacando como a novela as uniu desde a infância até o momento atual.

Além da celebração da amizade, Mel Maia também abriu o coração sobre a saudade de seu namorado, João Maria Pereira, que retornou a Portugal há uma semana. O casal, que tornou público o relacionamento no início do ano, enfrenta a distância geográfica, e a atriz compartilhou um vídeo nostálgico do casal, demonstrando a falta que o parceiro faz em sua vida.

A relação entre Mel Maia e João Maria Pereira tem conquistado a atenção dos fãs desde o final de 2023, e a atriz continua compartilhando momentos especiais, mesmo à distância, através de suas redes sociais.