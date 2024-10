Tony Ramos substitui José Loreto como jurado do The Masked Singer Brasil?

Nos 60 anos da TV Globo, Tony Ramos vira jurado do 'The Masked Singer' e José Loreto vai descansar após novela das 18h

José Loreto deu adeus ao The Masked Singer Brasil, mas Tony Ramos chega com tudo ao programa, que em 2025 vai ser comandado por Eliana, substituta de Ivete Sangalo, que decidiu focar na carreira musical e na família. O nome do veterano seria anunciado apenas no Upfront, evento da emissora que traz as novidades ao mercado publicitário e que acontece na quarta, 16 de outubro, em São Paulo.

Tony estreia no dia 12 de janeiro do próximo ano e deve participar nos 12 episódios inéditos, que vão homenagear os 60 anos da Globo, com fantasias que remetem a novelas de sucesso da emissora, como a vilã Nazaré Tedesco, de ‘Senhora do Destino’ (2004), Sol, de ‘Vai na Fé’ (2023), e Foguinho, de ‘Cobras e Lagartos’ (2006).

Antes da estreia, o The Masked Singer também vira um especial de fim de ano na Globo, com dois números musicais, sendo um coral natalino e uma performance celebrando o aniversário do canal, dando um gostinho do que está por vir.

Paulo Vieira está ao lado de Eliana no 'The Masked Singer Brasil' (Maurício Fidalgo/Globo)

José Loreto revela motivo para sair do The Masked Singer Brasil

O ator, que esteve no remake de ‘Pantanal’ e ‘Vai na Fé’, disse que vai descansar depois das longas gravações de ‘No Rancho Fundo’, novela onde vive um dos principais vilões. Ao site F5, da Folha de S. Paulo, ele disse que sua carreira vai tomar novos rumos a partir do próximo ano e que pretende desacelerar um pouco e por isso deixa o programa de Eliana.

“Estou com muito trabalho e no próximo ano quero fazer séries e filmes, coisas menores. Uma novela ocupa um ano inteiro e eu venho de várias seguidas, acho que está na hora”, disse ele, que pode voltar aos folhetins da TV Globo apenas no segundo semestre.