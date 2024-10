Filho de Edir Macedo surpreende internautas com fotos sensuais nas redes sociais

Moysés Macedo, mais conhecido como Mike, filho do bispo Edir Macedo, líder da Igreja Universal, chamou a atenção nesta segunda-feira (14) ao publicar uma série de fotos e vídeos em suas redes sociais. As imagens, que rapidamente viralizaram, mostram o cantor exibindo seu físico em poses sensuais, realizadas em um hotel de luxo em São Paulo. Mike, que optou por uma legenda discreta com apenas um emoji de chocolate, aparece nas fotos usadas apenas cueca e, em um dos vídeos, tomando banho.

A publicação gerou reações rapidamente entre seus seguidores. Um deles, de maneira provocativa, perguntou: “A gente pode fazer uma oração antes?”. Em resposta, o filho do bispo foi direto: “Ajoelha então”. Diversos comentários elogiaram as fotos e a postura do cantor, com um fã comentando: “Se for pecado, estou pecando e não é pouco”. Outro seguidor brincou: “Casada não tem um dia de paz nas redes sociais”.

Sucesso nas redes e carreira musical em ascensão

Além do sucesso das fotos, Mike mostrou que seu perfil no Instagram ganhou novos seguidores e engajamento após a publicação. Nos Stories, o cantor disse aos fãs se o crescimento do perfil se desviou ao “amor ou ódio”, deixando uma pergunta no ar. Embora não seja muito ativo nas redes, o artista já utilizou o Instagram recentemente para divulgar seu trabalho musical.

Mike lançou uma nova música intitulada Era Tão Real, que faz parte da trilha sonora da série bíblica Reis, exibida pela Record TV. A canção recebeu elogios de seus seguidores, reforçando a carreira do filho de Edir Macedo como cantor.

Uma figura reservada com vida pública em crescimento

Embora Moysés Macedo, ou Mike, tenha ganhado destaque com essas publicações, ele mantém uma presença digital relativamente discreta. Diferente de suas irmãs Cristiane Cardoso, apresentadora do programa The Love School na Record TV, e Viviane Freitas, que leva uma vida mais distante dos holofotes, o rapaz parece estar encontrando um equilíbrio entre sua carreira musical e sua imagem nas redes sociais.