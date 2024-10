O que você precisa saber sobre o novo affair de Gabz, protagonista da Globo

Gabz, atriz que vive Viola na novela ‘Mania de Você’ (TV Globo), está vivendo um romance com o ator Jaffar Bambirra, que também está no elenco da trama desenvolvida por João Emanuel Carneiro, prevista para acabar em março de 2025. Aliás, o suposto namoro teria começado nos bastidores do folhetim.

ANÚNCIO

Ele é filho da atriz Nadia Bambirra, que morreu em agosto de 2024, aos 59 anos e atuava como diretora, produtora, bailarina e professora da Escola de Atores Wolf Maya, no Rio de Janeiro, mas trabalhou à frente de produções da Record, como as séries ‘Plano Alto’ e ‘Milagres de Jesus’, e da novela “Dona Xepa”.

'Mania de Você' Gabz, protagonista da novela da Globo, deixa seu romance com o ator Jaffar Bambirra explícito na web (Reprodução/Instagram)

Leia também:

Antes de chegar na atual novela das 21h da TV Globo, Jaffar se dividiu em produções na televisão e no streaming, como ‘Pega Pega’ (2017-2018), ‘O Sétimo Guardião’ (2018-2019), ‘Quanto Mais Vida, Melhor’ (2021-2022), ‘A Vida Pela Frente’ (2023). Ele também está na série ‘Dias Perfeitos’, que estreia no próximo ano, no Globoplay.

O suposto namorado de Gabz também fez sucesso no cinema nacional ao participar de ‘Estação Rock’ (2019), ‘Minha Mãe é Uma Peça 3′ (2019), ‘Ricos de Amor 2′ (2023) e ‘Minha Irmã e Eu’ (2023).

Como a história de romance entre Gabz e XX ganhou força

A protagonista e o intérprete do mau-caráter Iberê na novela ‘Mania de Você’ (TV Globo), de João Emanuel Carneiro, teriam trocado mensagens nas redes sociais que deixaram o romance explícito para os fãs. O casal também foi visto no Festival Vozes, que aconteceu durante o fim de semana, no Rio de Janeiro, e chegaram a posar juntos para os fotógrafos do evento.