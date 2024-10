Protagonista de ‘No Rancho Fundo’ e ‘Império’ está confirmado em ‘Vale Tudo’

Alexandre Nero acertou seu retorno ao horário nobre da Globo e terá personagem importante no remake da novela Vale Tudo

Alexandre Nero, ator que teve destaque nas novelas ‘No Rancho Fundo’ (2024) e ‘Império’ (2014/2015) está confirmado no remake de ‘Vale Tudo’, que estreia no horário nobre da TV Globo em março de 2025. Na adaptação feita pela autora Manuela Dias, o galã será Marco Aurélio, personagem que foi de Reginaldo Faria na versão original, de 1988.

Com isso, Nero vai dar vida a um homem corrupto que é lembrado até hoje pelos fãs da novela por sua emblemática cena em que deu uma banana para o Brasil ao fugir do país, no último capítulo da trama.

Sem escrúpulos, Marco é o vice-presidente do grupo Almeida Roitman, comandado por Odete Roitman, grande vilã que foi eternizada pela atriz Beatriz Segall. Ela também chegou a ser sua nora, já que o personagem é ex-marido de Heleninha, sua filha, que foi interpretada por Renata Sorrah.

Alexandre Nero caracterizado para novela 'Império', da TV Globo (Divulgação/Globo)

Protagonista de ‘Terra e Paixão’ também está confirmado em ‘Vale Tudo’

O ator Cauã Reymond, que interpretou Caio Olmedo La Selva em ‘Terra e Paixão (2023/2024), também está no remake que vai ser exibido no próximo ano. O galã será César Ribeiro, vilão que foi vivido por Carlos Alberto Riccelli em 1988. Mas, ainda é cedo para bater o martelo, já que pouco se fala sobre a próxima novela das 21h da TV Globo.

Outros atores conhecidos estão na adaptação de Manuela Dias para novela de 1988

A atriz Ramille fará Fernanda, anteriormente vivida por Flávia Monteiro e Luis Melo será Bartolomeu, papel que esteve a cargo de Cláudio Corrêa e Castro. As atrizes Taís Araújo e Bella Campos também estão no elenco de ‘Vale Tudo’ e serão Raquel e Maria de Fátima, mãe e filha.

A atriz Belize Pombal está reservada para atuar na releitura de ‘Vale Tudo’ e, segundo o jornalista Duh Secco, ela interpretará Consuelo, personagem que em 1988 foi vivida por Rosane Gofman. Porém, na história desenvolvida por Manuela Dias essa personagem passará por algumas mudanças.