Descoberta de câncer e luto: Jojo Todynho abre o jogo sobre desaparecimento das redes sociais

Ontem (1) a cantora e apresentadora Jojo Todynho utilizou suas redes sociais para desabafar e compartilhar com seus seguidores que pretende ficar um pouco afastada das redes sociais.

Durante seu relato, a famosa explicou que a decisão vem devido a motivações pessoais, dentre elas o fato do mês de junho completar 16 anos do falecimento do pai e também para se dedicar a um tio que está lutando contra um câncer.

“Se eu ficar um pouquinho sumidinha, não fiquem chateados comigo, não. Junho é um mês muito dolorido pra mim: vai completar 16 anos que meu pai é falecido. Estou com um tio que está na luta contra o câncer. As coisas estão bem difíceis, mas Deus está no controle”, comentou Jojo.

“Não sei lidar com perdas”

Em seu desabafo, Jojo contou como tem sido esta fase e disse que não sabe lidar com perdas. “Fico desestabilizada, muito tensa, nervosa. Então, vou estar aqui falando com vocês, mas não constante. Eu não sei lidar com perdas. É complicado”, acrescentou.

Por fim, se despedindo dos seguidores, a cantora disse: “Vamos ter fé e é isso. A gente tenta brincar, se alegrar, mas as circunstâncias da vida vêm de forma que a gente não entende. Mas é isso. Obrigada a todos pelo amor e carinho. Beijinhos e fiquem com Deus”, finalizou.

