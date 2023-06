Chocolate com Pimenta: A última vez que Olga tentou de separar Danilo e Aninha

Chocolate com Pimenta: Olga (Priscila Fantin) sempre sonhou em casar com Danilo (Murilo Benício) (João Miguel Júnior/Globo)

Durante os capítulos de Chocolate com Pimenta, Olga (Priscila Fantin) mostrou que é brasileira mesmo e não desiste nunca dos seus objetivos, que neste caso é separar os protagonistas Ana Francisca (Mariana Ximenes) e Danilo (Murilo Benício).

Em cenas futuras, a vilã da novela de Walcyr Carrasco vai tentar uma última cartada para separar os dois e, é claro, que conta com a ajuda de Graça (Nívea Stelmann), sua amiga inseparável. Vale lembrar que a ideia da jovem era fazer com que Danilo e Aninha não chegassem a subir no altar, já que o mocinho conseguiu enrolar a filha do delegado de Ventura por muitos anos, mas isso não aconteceu.

Chocolate com Pimenta: Ana Francisca e Danilo ao lado dos filhos (Reprodução/Globo)

Na reta final de Chocolate com Pimenta, Olga procura Graça e afirma que precisa arrumar um jeito de separar o amado da protagonista da novela, que ela chama de “pata choca”. Neste momento, ao lado da amiga, um plano começa a ser criado, mesmo eles estando casados há pouco tempo e vivendo um clima de lua de mel.

Olga, porém, não liga muito para isso, e pede para Graça descobrir algo que possa separar os dois: “Você é esposa do Guilherme (Rodrigo Faro), que é o melhor amigo do Danilo, descubra algo que me ajude a separar aqueles dois”, exige a vilã da novela da Globo.

Chocolate com Pimeta: Casada com Guilherme (Rodrigo Faro),Graça (Nívea Stelmann) vai tentar descobrir os segredos de Danilo (Murilo Benício) (Renato Rocha Miranda/Globo)

Plano envolve outros personagens e ciúmes

Depois de muito pensar e debater, as personagens de Chocolate com Pimenta conseguem imaginar algo que possa separar Danilo e Ana Francisca. Na cena, a irmã de Celina (Samara Felippo) diz que o ciúmes é a chave que pode desfazer o casamento dos protagonistas da trama.

“Só há um jeito de separar a Aninha do Danilo, o ciúmes. A Aninha se casou com o Ludovico (Ary Fontoura) e quase se casou com o Sebastian (Tarcísio Filho), e o Danilo morria de ciúmes”, sugere Graça, que será confrontada por Olga.

Chocolate com Pimenta: Olga (Priscila Fantin) tenta mais uma vez separar Danilo (Murilo Benício) e Ana Francisca (Mariana Ximenes) (Divulgação/Globo)

Por fim, Graça diz que vai descobrir com Guilherme de quem o amigo tem ciúmes para colocar o plano em prática: “Eu não estou pensando no Sebastian. Vou descobrir se o Danilo suspeita de alguém e depois é só pensar numa boa armadilha. Se ele ficar louco de ciúmes, ele se separa da Aninha”.

Depois de um tempo, Miguel (Caco Ciocler) será o alvo da vez, já que o filho de Ludovico tem uma relação muito próxima da personagem de Mariana Ximenes.

