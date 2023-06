Maíra é vista como ‘protagonista burra’ no último capítulo de Todas as Flores

Todas as Flores: Zoé (Regina Casé) e Maíra (Sophie Charlotte), com o filho nos braços (Estevam Avellar/Globo)

O último capítulo de Todas as Flores não agradou todo mundo, principalmente quem torcia por uma final melhor para Maíra (Sophie Charlotte), que foi salva por Zoé (Regina Casé), que decidiu revelar que matou muitos personagens na novela de João Emanuel Carneiro.

As reações no Twitter eram quase instantâneas ao episódio final. Os fãs da trama do Globoplay também usaram a hashtag “TodasAsFloresFinal” para comentar sobre a saga de Maíra, Zoé e Vanessa (Letícia Colin), que na reta final virou prostituta e voltou a dar golpes com a mãe.

“Tudo que a Maira poderia ter feito por estar enxergando ficou sem fazer, pois a fundação tinha que resistir até a semana final. O autor preferiu escrever uma protagonista burra, para não ter que antecipar esse evento”, criticou uma pessoa.

No último capítulo de Todas as Flores, a vingança prometida de que ela executaria com mãe e irmã não foi entregue por João Emanuel Carneiro e alguns fãs da novela acabaram comparando a cena com o “veto do anjo” de Carla Diaz no BBB 21.

“E o belo presente que a Maíra recebe depois de cuidar da mamãe e da irmã, é isso, um belo pé na bunda direto para a cadeia”, escreveu outra pessoa no Twitter.

Um outro destacou que faltou uma linha de raciocínio para fechar a novela com grande estilo: “Jogaram a verossimilhança no lixo! Ninguém fez uma linha do tempo para concluir que Humberto foi morto dias antes de Maíra chegar em Angra? Absurdo demais. Chega a dar raiva”.

Nos comentários sobre o final de Todas as Flores, a personagem de Sophie Charlotte seguiu sendo xingada nas redes sociais. Há quem tenha afirmado que ela foi a “besta da novela”, que foi a segunda produzida para o streaming da Globo: “Que final péssimo, a vingança da Maíra sendo a maior fake news da história, por mim ela passava o resto da vida na cadeia pra deixar de ser jumenta”.

Autor celebra popularidade da novela

Autor de Avenida Brasil e outros sucessos da Globo, João Emanuel Carneiro celebrou a popularidade de Todas as Flores, sua primeira novela produzida para o streaming, que foi dividida em duas partes.

“O público seguiu minha viagem. Eu acho que é uma novela que tocou as pessoas e que, sobretudo, provocou o público. Isso é da minha intenção. Acho que, inclusive, quanto mais arriscada ficou a história, melhor foi a reação dos espectadores”, declarou o marido do ator Carmo Dalla Vecchia, durante uma entrevista à Quem.

