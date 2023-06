Este look fez Patrícia Poeta ser comparada com Lady Gaga no Encontro

Patrícia Poeta ousa no look e é comparada com Lady Gaga (Reprodução/@patriciapoeta)

Os looks usados por Patrícia Poeta sempre chamam a atenção de quem acompanha o Encontro, na TV Globo, mas nesta quinta-feira (01), um detalhe virou assunto nas redes sociais e também gerou um comentário de Tati Machado.

“A Patrícia, ela veio hoje de Lady Gaga, né? Ela está aqui só no Poker Face com essas ombreiras”, disse a comunicadora, sobre a roupa escolhida para a apresentadora do matinal.

Apresentadora do Encontro posa no estúdio para mostrar o look do dia (Reprodução/@patriciapoeta)

Mas, nas redes sociais, um detalhe do look usado por Patrícia Poeta também virou assunto entre os anônimos que acompanharam o programa ao vivo. Nesta quinta-feira (01), fãs do Encontro criticaram mais uma vez a roupa usada pela apresentadora.

No Twitter, algumas pessoas ficaram indignadas ao notar que um alfinete estava segurando a roupa da famosa: ‘Gente, eu sou muito observador. O que é o alfinete prendendo a calça da Patrícia Poeta hoje?”, questionou alguns internautas. Outros pontuaram que não gostaram do cabelo da apresentadora.

No sofá do Encontro, Patrícia Poeta mostra que não há alfinete perdido na roupa (Reprodução/@patriciapoeta)

Para quem não lembra, Patrícia usou e abusou do verde. Para comandar o programa ao vivo, a famosa apostou em uma camisa de manga longa e ombreiras e uma calça da mesma cor, criando um look fashion, que fechava com brincos do mesmo tom. Nos pés, ela estava com um sapato salto alto de cor nude.

Patrícia Poeta fala sobre as notícias pesadas da manhã

Ao vivo, a apresentadora do Encontro também falou sobre as notícias pesadas que são ditas logo no primeiro bloco do matinal. Segundo a famosa, há coisas que acontecem no Brasil que a deixam abalada.

Patrícia Poeta diz que se assusta com notícias chocantes (Reprodução/Globo)

“Tem algumas coisas que me impactam muito. A criança entrou no carro e colocou o pezinho no banco. Com 26 anos no jornalismo, isso é uma coisa que me assusta demais”, afirmou a apresentadora.

O desabafo de Patrícia Poeta aconteceu durante a exibição de um caso envolvendo um motorista de aplicativo e um pai de uma criança autista, que ocorreu na manhã de terça-feira (30). Ao comentar sobre o assunto, a apresentadora do Encontro ficou chocada com o fato do motorista usar um taco de beisebol para atacar.

