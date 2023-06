‘Sem tempo’: Sabrina Sato solta declaração polêmica em nova publicação

Sabrina Sato mandou mais uma indireta para quem está tentando acabar com os seus dias de solteira. Desta vez, a apresentadora do GNT postou uma sequência de fotos para dizer que a vida segue muito bem sem ninguém.

“Semana toda gravando, trabalhando, cuidando da minha família e sem tempo pra pegar ninguém”, escreveu a jurada do The Masked Singer Brasil, que vive boatos de relacionamento com Paulo André, do BBB, o apresentador João Vicente de Castro, é seu ex-namorado, e até o ator Cauã Reymond, no ar Terra e Paixão.

A publicação de Sabrina Sato chamou tanto a atenção dos fãs, que além dos comentários sobre a beleza da famosa, muitos aplaudiram e mandaram mensagens positivas: “E se tivesse pegando também ninguém tem nada com isso”, disse uma seguidora.

Uma outra afirmou que pessoas que “não têm uma vida legal” ficam “cuidando da vida dos outros”. Já uma terceira apontou que a fase solteira de Sabrina Sato ainda vai “dar muito pano pra manga”.

Nos comentários, uma outra anônima resolveu afirmar que Sabrina está certa e deve focar na família: “Maravilhosa demais! Trabalha tanto, treina, cuida da Zoe, da atenção à família e ainda arruma tempo para mandar um recadinho sutil”.

Sabrina Sato e Paulo André não vivem um romance

Após rumores de que Sabrina Sato teria vivido um romance com o ex-BBB e atleta Paulo André, a apresentadora quebrou o silêncio. Segundo ela, em conversa com o Splash, os rumores são falsos: “Não existe nada, não. Nada mesmo”, respondeu a famosa.

Segundo fontes do site, Paulo André e Sabrina Sato já ficaram por algumas vezes, sempre na casa do outro e longe das mídias. O portal ainda afirma que até mesmo familiares da apresentadora já viram o ex-BBB por lá.

Vale destacar que o último relacionamento público de Sabrina Sato foi com o ator Duda Nagle, com quem foi casada e teve a pequena Zoe.

