‘Mulher custa caro’: Jojo Todynho cria polêmica ao postar carrossel de fotos

Jojo Todynho diz que ‘mulher custa caro’ ao postar fotos no Instagram (Reprodução/@jojotodynho)

Jojo Todynho voltou a criar polêmica, sem querer, nas redes sociais. Desta vez, a famosa postou uma foto no espelho, mas o que realmente chamou a atenção dos seus seguidores foi a legenda da publicação.

Em uma sequência de fotos, a futura doutora, como ela vem sendo chamada deixou claro que é preciso valorizar as mulheres: “Não tem jeito mulherada temos que ralar muito, pra sustentar a madame que habita em nós… Ser mulher e ter mulher custa caro, nos valorizem”.

Jojo Todynho ganhou inúmeras curtidas e também comentários sobre sua fala. Uma fã, por exemplo, resolveu ressaltar que a cantora é uma mulher “maravilhosa”, muito “guerreira” e “humana”. Já outros optaram por chamar ela de linda e verdadeira.

Uma outra seguidora da contratada da TV Globo disse que concordava com a fala dela, mas lembrou de um detalhe importante: “Tá certinha! Eu preciso de mais um emprego. Um seria somente pra comprar meus mimos, eu mereço”, comentou a anônima.

Além das fotos, Jojo aproveitou para resgatar um meme de si mesma, intitulado “mentira, Renata”. Para quem não lembra, a trend começou nas redes sociais quando a famosa apareceu discutindo com Renata, sua advogada, e disse: “Que mentira, Retana…que isso”. Ao fundo, dá para ouvir a defensora da cantora dizendo “mas, tem que provar”.

Jojo Todynho volta ao Instagram e revela o motivo de ter sumido (Reprodução/@jojotodynho)

Jojo Todynho está sumida das redes sociais

Jojo Todynho ficou um tempo sumida das redes sociais, mas resolveu explicar para os seus seguidores o verdadeiro motivo. Segundo a famosa, não aconteceu nada demais, ela apenas está com a agenda muito apertada e não conseguiu parar para gravar nada.

“Quero explicar que eu estou sumidinha porque vida de doutora Tody não é fácil, desculpem minhas futuras clientes, grandes gostosas da minha vida”, começou a vencedora do reality show A Fazenda 12.

Em seguida, Jojo deu detalhes de sua vida fora da televisão e contou qual é um dos seus principais compromissos longe dos holofotes: “Eu vou aparecer, mas essa semana está muito corrida. Estamos em semana de prova e tem muita coisa para fazer. Essa vida de body beauty, acadêmica e empresária não é fácil. Tô brincando, mas em breve eu volto a aparecer aqui”.

