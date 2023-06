“Gente que se identifica”, diz ator da Globo que faz ‘papel de corno’ em ‘Terra e Paixão’

Interprete de Odilon, em ‘Terra e Paixão’, o ator Jonathan Azevedo disse que se preparou bem para dar vida ao personagem.

Em entrevista ao site Extra, Jonathan explica que, entre os estudos, criou uma conta no OnlyFans, plataforma de conteúdo adulto, e começou a fazer aulas de krav magá.

“Esse trabalho é construído em camadas, e fiz uma pesquisa de campo bem intensa. Entrei no OnlyFans, no Tinder, até no próprio Instagram. As pessoas pensavam que eu estava interessado em comprar pacote de vídeo, e eu explicava que, na verdade, ia fazer um personagem e queria estudar sobre o assunto. Foi engraçado, porque criei uma conta e fui descoberto. Usei um nome fictício, mas o e-mail não era fake”, comentou.

Azevedo compartilhou no Instagram aula de krav magá, que realiza como estudo para o personagem.

Na novela, Odilon é namorado de Anely, personagem feito por Tatá Werneck. A jovem trabalha criando conteúdos para site adulto, mas o companheiro não sabe.

“Ser corno é o maior sucesso. Recebo muita mensagem de gente que se identifica com o Odilon. Aqui no morro também, as senhoras gostam muito dele. Estou muito apaixonado por esse personagem.”

Jonathan Azevedo revela que o personagem está contribuindo com algumas reflexões para a vida real.

“Essa trama me fez pensar muito sobre o assunto, refleti que talvez eu fosse capaz de me casar. Mas não preciso de um casamento para ter uma relação incrível. Acho uma instituição caótica e falida. Por mais que eu esteja me equivocando, como já me equivoquei em diversas questões, tenho que extrair o que há de melhor. A única coisa que quero viver é um relacionamento de respeito, afeto, carinho”.

