De casa nova? Rumores indicam que Geraldo Luís já está conversando com outra emissora

Após passar 16 anos na TV Record, Geraldo Luís pode estar prestes a fechar contrato com uma nova emissora.

Conforme publicado pelo Metrópoles, já existem rumores sobre os próximos passos do apresentador, que anunciou sua dispensa da Record após 16 anos de contrato e diversas indisposições com a empresa, que chegaram a ser anunciadas publicamente por ele.

A trajetória que levou a saída de Geraldo, com um acumulo de insatisfações, começou com seu “rebaixamento” para o cargo de apresentador do programa “Balanço Geral SP”, realizado aos sábados de manhã. Isso aconteceu após ele ser retirado do comando do “Domingo Show”.

Além disso, a situação de descontentamento ficou mais evidente quando Geraldo voltou a ser escaldo como repórter de rua, atuando principalmente durante a madrugada e em locais conhecidos por serem de risco elevado.

Fim do contrato e casa nova

Após a sequência de descontentamentos, Geraldo Luís e a Record TV decidiram adiantar o encerramento do contrato do apresentador, anteriormente previsto para o ano de 2024.

O pronunciamento da emissora foi realizado por meio de um comunicado público: “A Record TV vem a público agradecer ao apresentador e jornalista Geraldo Luís pelos 16 anos que esteve na emissora onde comandou diversas atrações jornalísticas e de entretenimento. Em comum acordo entre as partes, decidiu-se a descontinuidade do contrato de prestação de serviços. Desejamos sucesso a Geraldo Luís em sua carreira e projetos futuros”.

Por sua vez, o apresentador se pronunciou por meio de uma série de vídeos publicados no Instagram. Assista:

Informações do O TV Foco afirmam que toda a situação aproximou o apresentador do SBT, que já estaria de olho em tornar a relação de amizade com o apresentador em um relacionamento profissional.

Em publicação realizada no seu perfil do Instagram, o apresentador revelou o que o motiva a seguir desempenhando eu papel:

“Contar histórias e aproximar a televisão do povo, esse meu desejo de encantar e contar histórias reais. Quero e vou voltar a emocionar vocês com a verdade da simplicidade, deixar a televisão mais familiar e leve. Eu não conto só histórias, eu faço parte delas e ainda tem muitas para serem desbravadas por esse mundo chamado Brasil”.

Leia também: TV Record dispensa apresentador Geraldo Luís após 16 anos; responsável por reformular o programa Balanço Geral