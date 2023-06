“Se isso é tendência, tô fora”: após errar no blush, Virginia recebeu críticas na web

Virginia Fonseca se reuniu com alguns amigos influenciadores nesta quinta-feira, 01 de junho, e acabou exagerando na maquiagem do dia.

A empresária da WePink recebeu a influenciadora Kamylinha Santos, que já tem como marca registrada o blush avermelhado no rosto e acabou deixando ela maquiá-la. O resultado? Bom, um blush um pouco exagerado.

“Olha, gente. Até que não ficou tão ruim. Arrasou, Kamyla”, disse a esposa de Zé Felipe nos stories de seu Instagram. “Olha, gente, nossa, que maravilha”, continuou falando, ironicamente, acrescentando na legenda: “Tem blush até no cabelo”.

Após a repercussão dos stories de Virginia em outras páginas, os internautas começaram a comentar sobre a maquiagem da influenciadora: “Parece que ela tomou uma chinelada, meu Deus”, escreveu uma seguidora. Enquanto outra questionou: “Sou só eu que acho isso ridículo?”.

Teve até quem ficou preocupada que isso vire tendência: “Sério que isso vai virar tendência? Tô fora”, comentou. Enquanto outra criticou Kamylinha: “Tentando forçar modinha, que por sinal é ridícula”.

E você, o que achou da nova tendência em blush? Usaria?

Festa de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe, teve grande repercussão nas redes

Na noite desta terça-feira, 30 de maio, a festa tão esperada para comemorar os 2 anos de Maria Alice, filha da influenciadora Virginia Fonseca e do cantor sertanejo Zé Felipe, aconteceu. A festa, organizada de maneira luxuosa, estava sendo planejada há meses e ficou marcada por dois motivos principais: a aniversariante fez xixi no look luxuoso de Virginia, que custou cerca de R$ 26 mil.

Mas, a atração principal da festa acabou sendo nada mais, nada menos do que um pônei. No momento do parabéns, Maria Alice entrou no local da festa montada em um pônei, acompanhada por Virginia, Zé e Maria Flor. Mas quem roubou a cena foi o próprio pônei.

O pônei simplesmente deu uma cagada no aniversário da Maria Alice pic.twitter.com/XUIzb7qoNZ — Versinho (@VSertanejo) May 31, 2023

As pessoas presentes na festas não se aguentaram e começaram a rir quando, de repente, o pônei começa a fazer cocô ao caminhar até a mesa do aniversário.

