De vestido de 25 mil a cocô de pônei: assim foi a festa de Maria Alice, filha da Virginia

Na noite desta terça-feira, 30 de maio, a festa tão esperada para comemorar os 2 anos de Maria Alice, filha da influenciadora Virginia Fonseca e do cantor sertanejo Zé Felipe, aconteceu. A festa, organizada de maneira luxuosa, estava sendo planejada há meses e claro que a influenciadora representaria com um look sofisticado.

Não só Virginia, mas toda a sua família, incluindo Zé, a aniversariante Maria Alice e a filha caçula do casal, Maria Flor, se vestiram de branco para combinar com a decoração da festa, que tinha pôneis brancos e tons de rosa claro. Mas, claro que o look que mais chamaria atenção seria o da influenciadora.

O vestido branco com fenda nas pernas, com transparência e em estilo corset bem colado ao corpo da marca Dolce Gabbana custa aproximadamente que R$ 25.800,00. Sem contar o restante do look de Virginia, que foi complementado com sapatos de salto nude e joias.

Não foi só sobre luxo a festa de Maria Alice

Além dos looks e decoração icônicas de Virginia e sua família, a festa contou com área kids com brincadeiras para as crianças, show da banda infantil Bolofofos e ainda um show particular de Maiara e Maraisa com direito a Virginia no palco.

A MARAISA INTERAGINDO COM A MARIA ALICE 😭😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/UCkto4toYD — lele culpader/narcisista (@safeplacemem) May 31, 2023

Mas, a atração principal da festa acabou sendo nada mais, nada menos do que um pônei. No momento do parabéns, a aniversariante entrou no local da festa montada em um pônei, acompanhada por Virginia, Zé e Maria Flor. Mas quem roubou a cena foi o próprio pônei.

As pessoas presentes na festas não se aguentaram e começaram a rir quando, de repente, o pônei começa a fazer cocô ao caminhar até a mesa do aniversário. E claro, vídeos e memes passaram a circular na internet. Confira vídeo abaixo:

O pônei simplesmente deu uma cagada no aniversário da Maria Alice pic.twitter.com/XUIzb7qoNZ — Versinho (@VSertanejo) May 31, 2023

Tirando esse momento, Maria Alice, que praticou hipismo nos últimos meses, pareceu curtir muito a comemoração de seus 2 aninhos.

Leia também: