Luxo em Milão: Look prateado de R$ 21 mil de Marina Ruy Barbosa divide opiniões na web

A Semana da Moda de Milão, evento que se iniciou na terça-feira (21), com o encerramento nesta segunda-feira (27), reuniu uma gama de famosos para assistir aos desfiles e representar marcas de grife. Dentre as celebridades nacionais e internacionais, Marina Ruy Barbosa foi um dos rostos artísticos brasileiro a participar do evento.

Na última sexta-feira (24), a atriz de 27 anos marcou presença por mais um dia na ocasião e elegeu um vestido luxuoso completamente prateado. A peça da grife Gucci, que é longa, metálica e plissada, está avaliada em R$ 21 mil.

Nas redes, diversos seguidores da famosa rasgaram elogios pelo registro compartilhado. Veja alguns comentários:

“Eu e minha casa serviremos a você, rainha.”

“Serviu muita beleza e elegância. Eu amo.”

“Apaixonada em cada registro.”

”A mulher mais linda desse mundo.”

“Amei tanto esse look.”

“A senhora não sai de casa se não for pra ser um ícone de tendência da moda, simplesmente esplêndida.”

Embora os elogios tenham chegado em peso nos comentários, outros seguidores afirmaram não ter achado a peça uma boa escolha. Veja alguns comentários:

“Não gostei muito do vestido.”

“Você é muito bonita, mas achei essa roupa horrorosa.”

“É sério que essas roupas são bonitas?”

Apesar de não ter caído no gosto de todos, a ruiva ainda assim conseguiu arrancar suspiro de seus seguidores na rede.

Glamour na Itália

Ao chegar na Itália, Marina Ruy Barbosa surgiu para o evento e compartilhou outros registros em suas redes. Nesta sexta-feira (24), a famosa preencheu suas redes com um carrossel em que surge usando uma composição da famosa grife Gucci. Marina foi registrada com uma saia vermelha de recorte na lateral, uma blusa preta de gola alta com casaco cinza listrado por cima.

